ທ່ານ ມາກຕິນ ກຣິຟຟິດສ໌ (Martin Griffiths) ທູດພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດກຳລັງຢູ່ໃນເຢເມນທີ່ປະສົບກັບໄພສົງຄາມນັ້ນ ເພື່ອກະກຽມເປີດການເຈລະຈາ
ສັນຕິພາບ ຫຼັງຈາກການສູ້ລົບກັນຮອບໃໝ່ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ທີ່ເມືອງທ່າເຮືອ ໂຮໄດດາ.
ທ່ານ ກຣິຟຟິດສ໌ ມີກຳນົດ ທີ່ຈະພົບປະກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮູຕີ ທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບ
ອີຣ່ານ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງຊານາອາ ເພື່ອດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ຊັກຊວນໃຫ້
ພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະລັດຖະບານເຢເມນ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກຊາອຸດີ ອາຣາ
ເບຍນັ້ນ ເລີ້ມເຈລະຈາກັນທີ່ປະເທດສະວີເດັນ ພາຍໃນທ້າຍປີນີ້. ຂັ້ນຕອນການເຈ
ລະຈາ ເພື່ອສັນຕິພາບ ໄດ້ຖືກທຳລາຍຢູ່ໃນສະວິດເຊີແລນ ໃນເດືອນກັນຍາ ທີ່ຜ່ານ
ມາ ເມື່ອຝ່າຍ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານບໍ່ໄປຮ່ວມ.
ໃນມໍ່ໆມານີ້ ທັງສອງຝ່າຍ ຕ່າງກໍໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ການດຳເນີນ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານກຣິຟຟິດສ໌ ແຕ່ການລະເບີດຂຶ້ນ ຂອງຄວາມຮຸນແຮງ
ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ມີຄວາມສະຫງົບມາຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ ພາໃຫ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫລາຍ ທີ່
ການເຈລະຈາຈະພັງທະລາຍລົງ.
ທ່ານ ຈິມ ແມັດຕິສ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ
ທ່ານຄາດວ່າ ຝ່າຍທີ່ທຳສົງຄາມກັນນັ້ນ ຈະຈັດໃຫ້ມີການເຈລະຈາສັນຕິພາບຢູ່ສະວີ
ເດັນ ໃນຕົ້ນເດືອນໜ້ານີ້.
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ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ຢູ່ນະຄອນນີວຢອກ, ອັງກິດຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນ
ຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ນຳຮ່າງຍັດຕິອອກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງ
ສະພາດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງໃນເຢເມນ, ຍຸຕິການໂຈມຕີ ເຂດທີ່ມີພົນ
ລະເຮືອນອາໄສຢູ່ແລະບໍ່ໃຫ້ກີດກັນການສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າໄປໃນເມືອງໂຮໄດດາ.
ທ່າເຮືອດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຝ່າຍຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ແລະ ເປັນ
ສາຍສຳຄັນໃນການສະໜອງອາຫານ, ເຊື້ອໄຟ, ແລະການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມທຸກທໍລະມານ.
ຊາອຸດີ ໄດ້ກ່າວຫາອີຣ່ານວ່າ ສົ່ງອາວຸດໄປໃຫ້ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຜ່ານທ່າເຮືອດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງເປັນການກ່າວຫາທີ່ ຊຸອຸດີໄດ້ປະຕິເສດວ່າບໍ່ຈິງ.
ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກທີ່ເປັນພັນທະມິດຂອງຕົນ ໃນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງ ຢູ່ໃນເຢເມນ. ສະຫະລັດ ໄດ້ຍຸຕິການບໍລິການເຕີມເຊື້ອເພີງ ແກ່ເຮືອບິນຂອງແນວໂຮມຊາອຸດີ ທີ່ໂຈມຕີເຢເມນນັ້ນແລ້ວ.
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