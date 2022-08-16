ທູດພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງມຽນມາ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດດັ່ງກ່າວ ເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຮອບເກືອບ 10 ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ.
ຖະແຫຼງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໂນລີນ ເຮເຊີ (Noeleen Heyzer) ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ການແກ້ໄຂສະຖານະການທີ່ພວມຊຸມໂຊມ ແລະຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນທີ່ມີຢູ່ໃນເວລານີ້” ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອໃຫ້ຍຸຕິທຸກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະການເຂົ້າເຖິງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳແບບບໍ່ມີການຂັດຂວາງ.
ສະຫະປະຊາຊາດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດແບບສະເພາະເຈາະຈົງໃດໆກ່ຽວກັບແຜນການຂອງທ່ານນາງ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າມັນມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກ “ການປຶກສາຫາລືຢ່າງຍືດຍາວ ກັບພັກຝ່າຍຕ່າງໆທາງດ້ານການເມືອງ ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ຕະຫຼອດທັງບັນດາປະຊາຄົມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາຂັດແຍ້ງ ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ໃນເວລານີ້.”
ທ່ານນາງເຮເຊີໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງມຽນມາ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກສານຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວພົບວ່າ ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ມີຄວາມຜິດໃນສີ່ຄະດີສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ນາງຕິດຄຸກ 6 ປີ.
ຄະດີຕ່າງໆແມ່ນພົວພັນກັບການກ່າວຫາວ່າ ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ໄດ້ເອົາດິນຂອງລັດຖະບານໃຫ້ຄົນເຊົາ ໃນລາຄາຖືກ ແລະໃຊ້ກອງທຶນອົງການ ການກຸສົນໄປໃນທາງຜິດ ເພື່ອສ້າງເຮືອນ.
ທ່ານນາງຊູຈີ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ຫາທີ່ຍື່ນຟ້ອງທ່ານນາງ ຫຼັງຈາກພວກທະຫານໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງ ແລະຈັບທ່ານນາງເຂົ້າຄຸມ ເມື່ອເດືອນກຸມພາປີ 2021.