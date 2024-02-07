ສະຫະປະຊາຊາດ ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປາບປາມພັກຝ່າຍຄ້ານ ຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ

ອົງການສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບການປາບປາມຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານປາກິສຖານຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາໃນອາທິດນີ້.
ທ່ານນາງເອລິຊາເບດ ໂຕຣສເຊລ (Elizabeth Throssell), ໂຄສົກຄະນະກຳມາທິການສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານຮັບປະກັນສິດທິໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທັງໝົດເພື່ອຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕທີ່ມີທຸກພັກຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານນາງກ່າວໃນລະຫວ່າງຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ນະຄອນເຈນີວາວ່າ "ທຸກຝ່າຍທີ່ມີສິດ ຕ້ອງສາມາດແຂ່ງຂັນກັນໄດ້ຢ່າງຍຸຕິທຳ".
ທ່ານນາງ ໂຕຣສເຊລ ກ່າວວ່າ “ເຊິ່ງພວກເຮົາຖືກລົບກວນ ດ້ວຍຮູບແບບການກໍ່ກວນ, ການຈັບກຸມ ແລະ ການກັກຂັງທີ່ແກ່ຍາວຂອງຜູ້ນຳພັກ ເຕເຣັກ-ອີ-ອິນຊາບ ຂອງປາກິສຖານ, ພ້ອມທັງຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ໄປໃນໄລຍະການເລືອກຕັ້ງ.
ທ່ານນາງກ່າວເນັ້ນຢໍ້າວ່າ “ທຸກຝ່າຍທີ່ມີສິດ ຕ້ອງສາມາດແຂ່ງຂັນກັນໄດ້ຢ່າງຍຸດຕິທຳ.”
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