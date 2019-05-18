ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີ ຕໍ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະສຸກ ໃນແຂວງອິດລິບ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດຊີເຣຍ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ແລະໄດ້ເຕືອນວ່າ ການບຸກໂຈມຕີທາງທະຫານໃນທີ່ນັ້ນ ໂດຍອຳນາດການປົກຄອງອາຊາດ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກຣັດເຊຍ ແມ່ນສ່ຽງຕໍ່ການ ເກີດ “ໄພພິບັດທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ” ຖ້າຫາກວ່າ ມັນຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
“ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນເມສາ ຜ່ານມານີ້, ການເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວນີ້ ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນລົ້ມຕາຍ ແລະບາດເຈັບ ຫຼາຍກວ່າຮ້ອຍຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບຫລົບໜີ ເປັນຈຳນວນ 180,000 ຄົນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງຫົວໜ້າດ້ານການເມືອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ Rosemary DiCarlo ໄດ້ບອກຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸກເສີນ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແມ່ນເປັນທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ທີ່ຮວມທັງການນຳໃຊ້ລະເບີດຖັງ ໃສ່ເຂດທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ໜາແໜ້ນ.
ໃນເດືອນກັນຍາປີກາຍນີ້, ການຕົກລົງແມ່ນໄດ້ບັນລຸ ຍ້ອນການຊ່ອຍເຫຼືອຂອງຣັດເຊຍ ແລະເທີກີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຂວງອິດລິບ ເປັນເຂດ “ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.” ເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນເວລານີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມ Hayat Tahrir al Sham ຫຼື (HTS), ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມອາລ-ໄຄດາ.
ມີຊາວຊີເຣຍ ຫຼາຍກວ່າລ້ານຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ແຂວງອິດລິບ ມີຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ອົບພະຍົບຫລົບໜີມາ ຈາກເຂດອື່ນໆຂອງປະເທດ ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເຕືອນມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນແລ້ວວ່າ ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນທີ່ນັ້ນ ຕໍ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄພພິບັດທາງ ດ້ານມະນຸດສະທຳຮ້າຍແຮງ.
“ປະຊາຄົມນາໆຊາດຕົກລົງກັນວ່າ ການມີໜ້າຂອງກຸ່ມ HTS ໃນແຂວງອິດລິບ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ,” ທ່ານນາງ DiCarlo ໄດ້ກ່າວໄປ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ ກຸ່ມ
Hayat Tahrir al Sham ໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ “ແຕ່ວ່າ ດ້ວຍພົນລະເຮືອນຈຳນວນ
3 ລ້ານຄົນ ອາໄສຢູ່ໃກ້ໆກັນ, ການຕໍ່ສູ້ກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ
ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຂຶ້ນໄດ້ ກາຍພັນທະ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສາກົນໄດ້.”
ໂດຍສະເພາະແລ້ວທີ່ກາຍເປັນບັນຫາ ກໍແມ່ນການໂຈມຕີ ທີ່ແນໃສ່ໂຮງພະຍາບານແລະໂຮງຮຽນ ເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນຮອບຫຼາຍໆສັບປະດາ ຫວ່າງມໍ່ໆນີ້
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