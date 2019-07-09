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ສປຊ ຢັ້ງຢືນວ່າ ອີຣ່ານ ມີທາດຢູເຣນຽມ ທີີ່ກັ່ນແລ້ວ ກາຍຂີດກຳນົດ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ນິວເຄລຍ

ປ້າຍຕິດຕັ້ງໃສ່ຕຶກ ໝາຍເຖິງ ອົງການປະລະມານູສາກົນ ຫຼື International Atomic Energy Agency, IAEA,ໃນນະຄອນ ວຽນນາ ຂອງປະເທດອອສເຕຣຍ, ວັນທີ 5 ມີນາ 2013.

ອົງການປະລະມານູຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຢືນຢັນ ເຖິງການມີທາດຢູເຣນຽມ ທີີ່
ກັ່ນແລ້ວ ກາຍຂີດກຳນົດຂອງອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ ໃນຂໍ້ຕົກລົງ ນິວເຄລຍ ປີ 2015.

ສ່ວນອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ກວດກາຂອງຕົນໄດ້
ຢັ້ງຢືນໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ອີຣ່ານ ໄດ້ກາຍຂີດຈຳກັດ 3.67 ເປີເຊັນ ໃນການກັ່ນທາດ
ຢູເຣນຽມ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທີ່ແນໃສ່ ເພື່ອຢັບຢັ້ງຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງອີຣ່ານ ໃນການພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍ ໂດຍຈະໄດ້ຮັບການຜ່ອນຜັ​ນ
​ຕໍ່ມາດຕະການລົງໂທດ.

ອົງການນີ້ ບໍ່ໄດ້ລະບຸສະເພາະເຈາະຈົງວ່າ ອີຣ່ານໄດ້ກາຍຂີດຈຳກັດຫຼາຍປານໃດ ແຕ່
ອົງການຂ່າວເອພີ ອ້າງຄຳເວົ້າ ຂອງໂຄສົກທ່ານນຶ່ງ ຈາກອົງການພະລັງງານປະລະ-
ມານູ ຂອງອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ກັ່ນທາດຢູເຣນຽມ
ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດ ຢູ່ໃນລະດັບ “ປະມານ 4.5 ເປີເຊັນ”.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ອີຣ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນອາດສາມາດກັ່ນຢູເຣນຽມ ໄດ້ເຖິງ 20 ເປີເຊັນ ໃນ
ຂະນະທີີ່ ຕົນກຳລັງຈະບໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງຕົນ ພາຍ ໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ
ນິວເຄລຍ ຢູ່ນັ້ນ.

ທາດຢູເຣນຽມ ທີ່ໄດ້ຖືກກັ່ນຮອດ 5 ເປີເຊັນ ແມ່ນຈະພຽງພໍສຳ​ລັບການຜະລິດ ເປັນ
ເຊື້ອໄຟໃຫ້ແກ່ໂຮງໄຟຟ້າພະລັງນິວເຄລຍທັງຫຼາຍ ແຕ່ກໍຍັງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກ ລະດັບ
90 ເປີເຊັນ ທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອສ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ.

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຖອນສະຫະລັດ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງ
ນິວເຄລຍ ດັ່ງກ່າວເມື່ອປີກາຍນີ້ ແລະໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດທີ່ໜັກຂຶ້ນ ຕໍ່ອີຣ່ານ.

ເຕຫະຣ່ານ ກໍໄດ້ຖອນໂຕ ໃນບາງສ່ວນ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງໄປແລ້ວ ແລະຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະຖອນ
​ຕົວອອກໄປຕື່ມອີກ ແລະໄກອອກໄປເລື້ອຍໆຈາກຂໍ້ຕົກລົງ ເວັ້ນເສຍ ແຕ່ວ່າ ປະເທດ
ຕ່າງໆ ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງ ເຊັ່ນວ່າ ອັງກິດ ຈີນ ຝຣັ່ງ ເຢຍຣະມັນ ແລະຣັດເຊຍ ​ຈະ
ສະໜອງຕອບ ໃນການບັນເທົາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕໍ່ມາດຕະການລົງໂທດຂອງ
ສະຫະລັດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງຕົນ ຢຸດສະງັກນັ້ນ.

ສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນມີ “ຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງສູງ” ກ່ຽວກັບການກະທຳ
ຂອງອີຣ່ານ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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