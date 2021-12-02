ຄະນະກຳມະການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ອະນຸມັດສານຕາຕັ້ງຂອງບັນດາຜູ້ແທນຢູ່ອົງການໂລກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕັດສິນໃນວັນພຸດວານນີ້ທີ່ຈະເລື່ອນເວລາການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ວ່າແມ່ນໃຜຈະເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ ມຽນມາ ແລະ ອັຟການິສຖານ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສວີເດັນ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ແອນນາ ຄາຣິນ ເອເນັສຕຣອມ (Anna Karin Enestrom), ຜູ້ທີ່ນຳພາຄະນະກຳມະການທີ່ມີສະມາຊິກ 9 ຄົນນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວລຸນລັງການປຶກສາຫາລືລັບຂອງເຂົາເຈົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຢືນຢັນວ່າ ຄະນະກຳມະການສານຕາຕັ້ງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອພິຈາລະນາໜັງສືຮັບຮອງຂອງປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ລວມມີ ອັຟການິສຖານ ແລະ ມຽນມາ. ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເລື່ອນເວລາການຕັດສິນ ກ່ຽວກັບ ໜັງສືຮັບຮອງໃນສອງສະຖານະການດັ່ງກ່າວນີ້.”
ທ່ານນາງໄດ້ເວົ້າວ່າລາຍງານສະບັບນຶ່ງທີ່ຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ສະມັດຊາໃຫຍ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາ ລະນະ, ແຕ່ທ່ານນາງໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະບອກວ່າເວລາໃດ.
ລັດຖະບານທະຫານຂອງມຽນມາ, ເຊິ່ງໄດ້ຍຶດອຳນາດໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມ ພາ, ຢາກສັບປ່ຽນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງຢ່າງປະຊາທິປະໄຕດ້ວຍຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ກຸ່ມຕາລີບານຂອງອັຟ ການິສຖານ, ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າຍຶດອຳນາດ ຫຼັງຈາກລັດຖະ ບານທີ່ຜ່ານມາໄດ້ພັງລົງ, ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດສິ່ງດຽວກັນ. ສຳລັບຕອນນີ້, ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ແຕ່ງ ຕັ້ງທູດຂອງເຂົາເຂົາເຈົ້າເອງ.
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