ຄະນະກຳມະການສະຫະປະຊາຊາດ: ເດັກນ້ອຍມີສິດ ໄດ້ຮັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ ແລະ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ ແລະ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຄະນະກຳມະການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວເປັນເທື່ອທຳອິດໃນວັນຈັນວານນີ້, ເຊິ່ງເປັນການຊຸກຍູ້ການໂຕ້ຖຽງຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນການຟ້ອງຮ້ອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ກ່ຽວກັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ໂດຍການອອກການຕີຄວາມໝາຍສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ສຳຄັນສະບັບໃໝ່, ໜ່ວຍງານເຝົ້າລະວັງຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ລະບຸວ່າ ມັນໄດ້ຮັບປະກັນສິດທິ ທີ່ຈະມີສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ.
ແລະສິ່ງນີ້, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າ, ບັນດາປະເທດມີພັນທະທີ່ຈະຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນມົນລະພິດ ແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
ຄະນະກຳມະການສິດທິເດັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ລັດຕ້ອງຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ, ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຍືນຍົງ ເພື່ອໃຫ້ກຽດ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມສິດທິຂອງເດັກ.”
"ການເສື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ລວມທັງຜົນສະທ້ອນຂອງວິກິດການດິນຟ້າອາກາດ, ມີຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍ່ການໄດ້ຮັບສິດທິເຫຼົ່ານີ້."
ໂດຍຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານອິດສະຫຼະ 18 ຄົນຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ຕີລາຄາໃໝ່ກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາ, ເຊິ່ງນັບປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກເກືອບທັງໝົດເປັນພາຄີ.