ກອງບັນຊາການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ກ່ຽວກັບທະຫານອາເມຣິກັນ ທີ່ຖືກກັກຂັງ

ຮອງຜູ້ບັນຊາການກອງບັນຊາການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ເລີ່ມສົນທະນາກັບເກົາຫລີເໜືອ ກ່ຽວກັບທະຫານອາເມຣິກາຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນເກົາຫລີເໜືອໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໂດຍຂ້າມຊາຍແດນຂອງເກົາຫລີເໜືອ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ. ນາຍພົນແອນດຣູ ແຮຣີສັນ (Andrew Harrison) ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຜ່ານສາຍສື່ສານ ທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ເຊິ່ງຢຸດຕິການສູ້ລົບຂອງສົງຄາມເກົາຫລີ 1950 ຫາ 53. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າສະຫວັດດີການຂອງພົນທະຫານຊັ້ນສອງ ທຣາວິສ ຄິງ ຍັງຄົງເປັນຄວາມກັງວົນຫຼັກຂອງຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ, ແຕ່ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ. ເກົາຫຼີເໜືອຍັງຄົງມິດງຽບ ກ່ຽວກັບພົນທະຫານ ຄິງ, ຜູ້ທີ່ຂ້າມຊາຍແດນໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ລາວຄາດວ່າຈະເດີນທາງໄປທີ່ເມືອງ ຟອທ ບລິສ (Fort Bliss), ລັດເທັກຊັສ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການຂອງລາວ ແລະກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອບໍ່ສົນໃຈການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາວ.