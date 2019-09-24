ບັນດາຜູ້ນຳໂລກມີສ່ວນພົວພັນກັບບັນຫາຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ມີລັກສະນະສຳຄັນສຸດທາງພູມີສາດການເມືອງ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນພວກທີ່ກຳນົດໄວ້ວ່າຈະຂຶ້ນມາກ່າວຄຳປາໄສໃນມື້ທຳອິດ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນນະຄອນນິວຢອກ.
ພາຍຫລັງທີ່ມີການກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໂດຍເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການະສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານ ແອນໂຕນິໂອ ກູເຕເຣສ (Antonio Guterres) ແລ້ວ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກໍຈະໄດ້ຟັງການກ່າວຄຳປາໄສຈາກຜູ້ນຳກຸ່ມນຶ່ງ ຊຶ່ງລວມມີປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດ, ປະທານາທິບໍດີ ເຣີເຊັບ ຕາຢິບ ເອີດວານ (Recep Tayyip Erdogan) ຂອງເທີກີ, ປະທານາທິບໍດີ ມູນ ແຈ-ອິນ (Moon Jae-in) ຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ແລະ ປະທານາທິບໍດີເອມມານູແອລ ມາກຣົງ (Emmanuel Macron) ຂອງຝຣັ່ງ.
ການກ່າວຄຳປາໄສດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫລັງຈາກນັກເຄື່ອນໄຫວໜຸ່ມນ້ອຍ ຊາວສະວີເດັນ, ນາງ ເກຣດຕາ ທັນເບີກ (Greta Thunberg) ຕຳໜິ ບັນດາຜູ້ນຳໂລກຢ່າງແຮງ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດຳເນີນການກ່ຽວກັບເລື້ອງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍທີ່ນາງເວົ້າວ່າ ຜູ້ຄົນກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານ ແລະເສຍຊີວິດໄປ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກ ສະພາບອາກາດຮ້ອນເອົ້າ ແລະ ສິ່ງທີ່ບັນດາຜູ້ນຳທັງຫລາຍສາມາດໄດ້ເຮັດກໍມີແຕ່ຄຳເວົ້າ ແຕ່ບໍ່ເຮັດຫຍັງ.
"ພວກເຮົາກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນເລີ້ມຕົ້ນຂອງການຖືກດັບສູນຢ່າງໃຫຍ່ ແລະສິ່ງທີ່ບັນດາທ່ານ ສາມາດເວົ້າໄດ້ກໍມີແຕ່ເລື້ອງເງິນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນາງ ທັນເບີກ (Thunberg) ທີ່ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊາວໜຸ່ມໂດຍການພັກໂຮງຮຽນ ໃນວັນສຸກຂອງນາງ ເພື່ອເດີນຂະບວນປະທ້ວງໃຫ້ມີການດຳເນີນການດ້ານດິນຟ້າອາກາດ.
ນາງເວົ້າວ່າ ວິທະຍາສາດໄດ້ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງມາໄດ້ 30 ປີແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ພວກເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ກະທຳການຢ່າງພຽງພໍ.
"ບັນດາທ່ານ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາລົ້ມແຫລວ! ແຕ່ວ່າ ພວກຊາວໜຸ່ມເລີ້ມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເລ້ຫລ່ຽມຂອງພວກທ່ານແລ້ວ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນາງທັນເບີກ ທີ່ເວົ້າຢູ່ໃນນ້ຳສຽງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອາລົມໂກດເຄືອງ. ນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ສາຍຕາຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່ໃນອະນາຄົດແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບທ່ານ. ແລະຖ້າພວກທ່ານຫາກເລືອກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາລົ້ມແຫລວ, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ຍົກໂທດໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຈັກເທື່ອ.”
ຍິງສາວອາຍຸ 16 ປີ ຜູ້ນີ້ໄດ້ເຕືອນບັນດາປະທານາທິບໍດີ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫລາຍກວ່າ 60 ທ່ານ ທີ່ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຫ້ອງ ເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຍິງສາວຄົນນີ້ຈະ ບໍ່ປ່ອຍ “ໃຫ້ພວກເພິ່ນ ຫລີກໜີຈາກເລື້ອງນີ້ໄດ້." ນາງເວົ້າວ່າ ໃຫ້ພວກເພິ່ນ ຄວນຂີດເສັ້ນເລີ້ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະດຽວນີ້ "ການປ່ຽນແປງກຳລັງຈະມາເຖິງແລ້ວ" ໂດຍບໍ່ກ່ຽວກັບວ່າ ພວກເພິ່ນຈະມັກຫລືບໍ່ມັກກໍຕາມ.
"ຄົນຢູ່ໃນລຸ້ນຂອງຂ້າພະເຈົ້າປະສົບຄວາມລົ້ມແຫລວໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ປົກປ້ອງໜ່ວຍໂລກຂອງພວກເຮົາ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ກູເຕເຣສ (Guterres). ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ສະພາບການນັ້ນ ຈະຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ."
ທ່ານ ກູເຕເຣສ( Guterres) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫລຸດການໃຊ້ເຊື້ອໄຟທີ່ຜະລິດຈາກຊາກພືດ ແລະສັດ ແລະໃຫ້ຍຸຕິການສ້າງໂຮງໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນດ້ວຍຖ່ານຫີນ.