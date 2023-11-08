ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະບັນດາອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເປັນພາຄີໃນອັຟການິສຖານ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຕົນຕ້ອງການເງິນທຶນຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອມາສະໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ພວກຄອບຄົວຊາວອັຟການິສຖານ ຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄອບຄົວ “ຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງ” ຈາກປາກິສຖານໃນແຕ່ລະມື້ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງການຈັບກຸມແລະເນລະເທດ.
“ຫຼາຍກວ່າ 60 ເປີເຊັນ ຂອງພວກທີ່ໄປເຖິງ ແມ່ນເດັກນ້ອຍ” ຜູ້ປະສານງານດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ. “ສະພາບການແມ່ນມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມ ຊຶ່ງຫຼາຍໆຄົນໃນຈຳນວນນີ້ ແມ່ນໄດ້ເດີນທາງມາເປັນເວລາຫຼາຍໆມື້ແລ້ວ ແລະຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະກັບຄືນໄປບ່ອນໃດ ຫຼືຕົກຄ້າງຢູ່ທີ່ຊາຍແດນ.”
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ອອກຖະແຫຼງການທາງສື່ສັງຄົມ X ຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນເມື່ອກ່ອນວ່າທວີດເຕີ້ນັ້ນ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກຫຼັງຈາກຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳອັຟການກິສຖານ ທ່ານແດນຽລ ເອນເດຣສ (Daniel Endres) ໄດ້ໄປຢ້ຽມດ່ານຂ້າມຊາຍແດນທໍຄຳ (Torkham) ລະຫວ່າງອັຟການິສຖານ ແລະປາກິສຖານ ເພື່ອພົບພໍ້ກັບພວກທີ່ເດີນທາງໄປຮອດໃໝ່ ແລະຊັ່ງຊາເບິ່ງສະຖານະການທີ່ນັ້ນ.
ລັດຖະບານປາກິສຖານ ໃນຕົ້ນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເນລະເທດຊາວຕ່າງປະເທດທັງໝົດ ທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຮວມທັງຊາວອັຟການິສຖານ 1 ລ້ານ 7 ແສນຄົນ ໂດຍເຕືອນວ່າ ພວກທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນປະເທດກາຍວັນທີ 1 ພະຈິກ ຈະຖືກຈັບແລະຂັບໄລ່ກັບຄືນໄປຍັງປະເທດບ້ານເກີດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.