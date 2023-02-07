ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ໂລກຕ້ອງໄດ້ຕື່ນແລະເອົາມາດຕະການຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອປ່ຽນທິດທາງຂອງບັນຫາຂັດແຍ້ງຕ່າງໆ ແລະການແບ່ງແຍກທາງທາງພູມີສາດການເມືອງ ວິກິດການດິນຟ້າອາກາດ ແລະຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
“ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບທິດທາງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານກູເຕເຣສໄດ້ກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳນົດແຜນບູລິມະສິດສຳລັບປີ 2023 ຕໍ່ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ່າວດີກໍແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາຮູ້ຈັກ ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນ ສິ່ງ ຕ່າງໆ -- ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື້ອງອາກາດ ເລື້ອງການເງິນ ເລື້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງແລະອື່ນໆ ແລະພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍໃນການບໍ່ເຮັດຫຍັງນັ້ນ ແມ່ນຮ້າຍແຮງກວ່າຕົ້ນທຶນ ໃນການດຳເນີນການ. ແຕ່ວິໄສທັດຍຸດທະສາດ - ຄວາມຄິດໃນໄລຍະຍາວແລະຄວາມໝັ້ນໝາຍ -- ຍັງບໍ່ມີ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງການປະກາດຢູ່ໃນຖະແຫຼງການເມື່ອໄວໆມານີ້ ໂດຍພວກນັກວິທະຍາສາດປະລະມານູ ທີ່ຈະເຄື່ອນຍ້າຍ ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ໂມງແຫ່ງວັນສິ້ນໂລກ ຫຼື (Doomsday Clock) ໃຫ້ຍັບເຂົ້າມາໃກ້ວັນວັນແຫ່ງໄພພິບັດຂອງໂລກຕື່ມອີກ 10 ວິນາທີ ນັ້ນວ່າ ເປັນ “ສັນຍານເຕືອນໃຫ້ຕື່ນໄດ້ແລ້ວ.”
ເມື່ອວັນທີ 24 ມັງກອນຜ່ານມານີ້ ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຂອງທາງອົງການ ໂດຍອ້າງເຖິງການເຮັດສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນແລະການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍ ກ່າວວ່າ ໂລກຂອງເຮົາເວລານີ້ ແມ່ນອີກ “90 ວິນາທີຈຶ່ງຈະຮອດທ່ຽງຄືນ.”
ທ່ານກູເຕເຣສເຕືອນວ່າ “ນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ກັບຊົ່ວໂມງທີ່ມືດມົນທີ່ສຸດຂອງມະນຸດຊາດ ແລະໃກ້ກວ່າ ແມ່ນກະທັງໃນຊ່ວງເວລາທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງສົງຄາມເຢັນ.”
ພວກນັກວິທະຍາສາດຂອງທາງອົງການ ຊຶ່ງທ່ານອານເບີດ ໄອສຕາຍ ເປັນສະມາຊິກກໍ່ຕັ້ງ ໄດ້ສ້າງໂມງຂຶ້ນໃນປີ 1947 ເພື່ອເປັນເຄື່ອງບົ່ງບອກກ່ຽວກັບວ່າ ມີການຄຸ້ມຄອງແບບໃດກ່ຽວກັບໄພພິບັດຂອງໂລກ.
ໂດຍເພີ້ມໃສ່ກັບບັນຊີລາຍຊື່ຂອງວິກິດການຕ່າງໆ ແລະຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນ ແມ່ນແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 7.8 ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດເທີກີ ໃກ້ໆກັບຊີເຣຍ. ທ່ານກູເຕເຣສກ່າວວ່າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ພວມລະດົມການສະໜັບສະໜຸນເພື່ອຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນດັ່ງກ່າວນີ້.