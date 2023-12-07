ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໃຫ້ຢຸດຍິງດ້ານມະນຸດສະທໍາໃນເຂດ ກາຊາ, ໂດຍເຕືອນວ່າຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ອາດພັງລົງ ໃນໄວໆນີ້, ແລະລະບົບມະນຸດສະທໍາກໍຕົກຢູ່ໃນ "ຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ" ທີ່ຈະຫຼົ້ມສະຫຼາຍ.
"ທ່າມກາງການໂຈມຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍກອງກໍາລັງປ້ອງກັນປະເທດອິສຣາແອລ, ແລະໂດຍບໍ່ມີບ່ອນພັກອາໄສ ຫຼືສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ, ຂ້າພະເຈົ້າຄາດການວ່າຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຈະພັງລົງຢ່າງສິ້ນເຊີງ ໃນໄວໆນີ້ ເນື່ອງຈາກສະພາບການ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫວັງ, ແມ່ນແຕ່ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາທີ່ຈໍາກັດກໍເປັນໄປໄດ້ຍາກ," ທ່ານກູເຕເຣັສ ກ່າວເຕືອນໃນຈົດຫມາຍເຖິງ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້, ລວມທັງພະຍາດລະບາດ ແລະຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂື້ນສໍາລັບການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍເຂົ້າໄປໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ".
ທ່ານຍັງກ່າວວ່າ ສະພາບການປັດຈຸບັນ ໃນພາກພື້ນນີ້ ເຮັດໃຫ້ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ສຳຄັນ ຈະດຳເນີນການໄດ້.
ທ່ານກ່າວເຕືອນວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ການຫຼົ້ມສະຫຼາຍຂອງລະບົບມະນຸດສະທຳ". "ສະຖານະການກຳລັງຊຸດໂຊມລົງ ຢ່າງວ່ອງໄວ ຈົນກາຍເປັນໄພພິບັດ ໂດຍມີຜົນສະທ້ອນທີ່ອາດຈະແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ຕໍ່ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ໂດຍລວມ ແລະຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ."
ທ່ານກູເຕເຣັສ ກ່າວວ່າຈະຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍວິທິໃດກໍຕາມ.