ຫົວໜ້າອົງການ ສປຊ ຂໍຮ້ອງໃຫ້ສາກົນ ຊ່ວຍປ້ອງກັນເສດຖະກິດ ຂອງອັຟການິສຖານບໍ່ໃຫ້ພັງທະລາຍລົງ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜູນຈາກສາກົນຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອປ້ອງກັນເສດຖະກິດຂອງອັຟການິສຖານບໍ່ໃຫ້ພັງທະລາຍລົງ, ຊຶ່ງເປັນເວລານຶ່ງມື້ກ່ອນຈະມີກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດຂອງຜູ້ນຳກຸ່ມ 20 ປະເທດ ຫລື G20 ກ່ຽວກັບສະຖານະການໃນປະ ເທດນັ້ນ.
ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ (Antonio Guterres) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າ "ນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາທີ່ຈະສ້າງຫຼື ທຳລາຍ."
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ເຖິງແມ່ນອົງການສະຫະປະຊາຊາດກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍ ເຫຼືອຊາວອັຟການິສຖານ 18 ລ້ານຄົນທີ່ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດ ສະທຳຢູ່ກໍຕາມ ມັນຈະບໍ່ພຽງພໍ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດວິກິດການອັນໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າຂຶ້ນຖ້າຫາກເສດຖະກິດລົ້ມແຫຼວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂລກດຳເນີນການແລະສີດເງິນທີ່ເຮັດໃຫ້ມີສະພາບຄ່ອງຕົວເຂົ້າໃນເສດຖະກິດຂອງອັຟການິສຖານເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການພັງ ທະລາຍລົງ."
ທ່ານກ່າວວ່າປະຊາຄົມສາກົນກຳລັງເຄື່ອນໄຫວຊ້າເກີນໄປໃນບັນຫານີ້, ແລະ ເງິນສົດ ສາມາດຖືກສີດເຂົ້າໄປໄດ້ໂດຍບໍ່ລະເມີດກົດໝາຍສາກົນ ຫຼືຫຼັກການ ປະນີປະນອມ, ລວມທັງຜ່ານອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ-ໂດຍບໍ່ຜ່ານກຸ່ມຕາລີບານ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ສິ່ງນຶ່ງສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມັນຈະແຈ້ງແລ້ວ: ກໍຄືປະຊາຊົນ ອັຟການິສຖານ ບໍ່ສາມາດປະສົບກັບການລົງໂທດແບບລວມໝູ່ໄດ້ ເພາະວ່າ ພວກຕາລີບານປະພຶດແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ." "ປະຊາຊົນບໍ່ຄວນຕາຍຍ້ອນຄວາມອຶດ ຫິວບໍ່ວ່າ ຈະຢູ່ໃນສະພາບການໃດໆກໍຕາມ."
ເສດຖະກິດຂອງອັຟການິສຖານໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາຢູ່ແລ້ວກ່ອນທີ່ພວກຕາລີ ບານຈະເຂົ້າມາຄວບຄຸມລັດຖະບານໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ, ແຕ່ວ່າການມາຮອດ ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນຫຍຸ້ງຍາກເພີ້ມຕື່ມອີກ, ເນື່ອງ ຈາກປະເທດຕ່າງໆ
ທີ່ລັ່ງເລໃຈຈະພົວພັນກັບເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຢຸດການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ ການພັດທະນາ ແລະໄດ້ຍຶດຊັບສິນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຂອງລັດຖະບານນັ້ນໄວ້.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດຽວນີ້ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກຸ່ມຕາລີບານໃນການຊອກຫາ “ທາງກັບຄືນຈາກເຫວເລິກ”, ແຕ່ໃນເວລານີ້, ເສດຖະ ກິດຕ້ອງສາມາດ “ກັບຄືນມາຫາຍໃຈໄດ້ອີກ.”
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