ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງອີກຄັ້ງໃໝ່ ໃຫ້ກຸ່ມຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານ ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເດັກຍິງໄວລຸ້ນ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນຂັ້ນມັດທະຍົມປາຍ.
“ນີ້ແມ່ນການລ່ວງລະເມີດແບບບໍ່ມີເຫດຜົນຕໍ່ສິດທິມະນຸດ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ປະເທດທັງໝົດໂດຍລວມ” ທ່ານອານໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ກ່າວຢູ່ໃນ X ຊຶ່ງເມື່ອກ່ອນ ຮູ້ກັນໃນຊື່ທວີດເຕີ້ນັ້ນ. “ພວກເດັກຍິງຄວນໄດ້ຮັບການສຶກສາ. ຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາ ກັບຄືນເຂົ້າຮຽນ” ທ່ານກ່າວເພີ້ມຕື່ມ. ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ມີຂຶ້ນສອງປີນັບແຕ່ພວກຕີບານໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກເດັກຍິງເຂົ້າຮຽນ.
ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດຈາກລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງໂດຍນາໆຊາດໃນເດືອນສິງຫາປີ 2021 ແລະຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ທຳການຈຳກັດຮັດແຄບໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງອັຟການິສຖານໄດ້ຮັບການສຶກສາແລະເຂົ້າເຮັດວຽກເຮັດການ. ພວກເຂົາໄດ້ຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ ເຂົ້າຮຽນກາຍຫ້ອງ ປ. 6 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ອັຟການກິສຖານເປັນປະເທດດຽວໃນໂລກ ທີ່ໄດ້ຈຳກັດຮັດແຄບບໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການສຶກສາ.
ທ່ານກູເຕເຣັສ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ສິດທິຂອງພວກແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງໃນອັຟການິສຖານ “ແນ່ນອນທີ່ສຸດແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນທັງໝົດ” ແລະຈະຢູ່ໃນວາລະປະຊຸມຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນນິວຢອກໃນວັນຈັນນີ້.
ການສຶກສາບໍ່ສາມາດລໍຖ້າໄດ້ ກອງທຶນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບການສຶກສາໃນເຫດການສຸກເສີນແລະວິກິດການທີ່ແກ່ຍາວ ໄດ້ປະນາມການຫ້າມດັ່ງກ່າວນັ້ນວ່າ ເປັນການລະເມີດສິດທິສາກົນຂອງມະນຸດ.