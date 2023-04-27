ສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານາຍພົນຂອງຊູດານ ຍຸຕິການສູ້ລົບກັນ ໃນທັນທີ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ຍຸຕິໃນທັນທີ” ການສູ້ລົບກັນ ລະຫວ່າງນາຍພົນສອງຄົນທີ່ເປັນຄູ່ປໍລະປັກ ຢູ່ໃນຊູດານ ແລະໄດ້ເຕືອນອີກວ່າ ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຫັນປ່ຽນໄປເປັນສົງຄາມເຕັມຮູບແບບ ທີ່ແກ່ຍາວອອກໄປ.
"ຄວາມຂັດແຍ້ງນີ້ຈະບໍ່ແລະຈະຕ້ອງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນສະຫນາມລົບ - ດ້ວຍ ຊາກສົບຂອງປະຊາຊົນຊາວຊູດານ." ທ່ານ ກູເຕເຣັສ ກ່າວໃນຕອນແລງວັນອັງ ຄານ ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຝ່າຍຕ່າງໆ ຕ້ອງເຄົາລົບຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງໄລຍະ 72 ຊົ່ວໂມງ ທີ່ສະຫະລັດໄດ້ໄກ່ເກຍ ໂດຍເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນຕອນກາງຄືນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ.
ທັງນາຍພົນອັບແດລ ແຟດຕາ ເບີຮານ ຂອງກອງທັບຢູດານ ແລະກອງກຳລັງທະຫານກອງໜູນເຄື່ອນທີ່ວ່ອງໄວ ຫຼື RSF ນຳພາໂດຍນາຍພົນ ໂມຮຳເມັດ ຮຳດານ ດາໂກລ ໄດ້ປະຕິຍານຢ່າງເປີດເຜີຍວ່າ ຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງໂຈະການສູ້ລົບ.