ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກິວເຕເຣັສ ກ່າວໃນ
ວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ປະຊາຄົມສາກົນມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຮິບດ່ວນ ໃນການຫາ
ເງິນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສາມປະເທດໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງອາຟຣິກາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍ
ຫາຍຢ່າງໜັກຈາກພາຍຸໄຊໂຄລນອີແດ.
ທ່ານກິວເຕເຣັສ ກ່າວເຖິງລົມພາຍຸ ທີ່ພັດໄດ້ຖະຫລົ່ມໂມຊໍາບິກ ຊິມບັບເວ ແລະມາ
ລາວີ ວ່າ “ພາຍຸໄຊໂຄລນເຂດຮ້ອນອີແດ ໄດ້ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມໂດຍກົງ ດ້ວຍ ລົມແຮງ
ແລະພາໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມຢູ່ໃນບໍລິເວນກວ້າງໃຫຍ່ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມທຸກຈົນ ແລະ
ໄພແຫ້ງແລ້ງມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ.”
ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮ້ອງຂໍເງິນເກືອບ 282 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອ
ໃຊ້ຈ່າຍໃນຄວາມຕ້ອງການຢ່າງກະທັນຫັນໃນໄລຍະສາມເດືອນຂ້າງໜ້າ ຢູ່ໃນໂມ
ຊຳບິກ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໜັກທີ່ສຸດ.
ທ່ານກິວເຕເຣັສ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຢ້ານກົວວ່າໝູ່ບ້ານທັງໝົດ ໄດ້
ຖືກນ້ຳພັດໄປຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໄປເຖິງ."
ການຮ້ອງຂໍສຳລັບມາລາວີ ແລະຊິມບັບເວ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນຂ້າງໜ້ານີ້.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມ
ສາກົນ ຕອບຮັບຕໍ່ການຮ້ອງຂໍເຫລົ່ານີ້ຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອວ່າບັນດາ
ອົງການໆຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆຈະສາມາດໃຫ້ການຕອບສະໜອງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້
ທັນການ.”
ລົມແຮງ ແລະຝົນຕົກໜັກ ຈາກພາຍຸໄຊໂຄລນອີແດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊິວິດ 750
ຄົນຢູ່ໃນໂມຊໍາບິກ ປະເທດເພື່ອນບ້ານມາລາວີ ແລະຊິມບັບເວ ແລະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍ
ຮ້ອຍພັນຄົນ ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ.
ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະບັນດາອົງການຮ່ວມມືໄດ້ລົງພື້ນທີ່ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ.
ທ່ານກິວເຕເຣັສ ກ່າວວ່າ “ພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ຍາກລຳບາກ ພວກເຮົາໄດ້ຖີ້ມ
ເຄື່ອງສຸກເສີນທາງອາກາດ ທີີ່ເປັນອາຫານ ຢາປົວພະຍາດ ເຄື່ອຕອງນ້ຳ ແລະຜ້າຕັ້ງ
ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະຊາຄົມ ທີ່ຍັງຖືກນ້ຳຖ້ວມຢູ່.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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