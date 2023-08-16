ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງປະຊາຄົມສາກົນໃຫ້ “ດຳເນີນການດຽວນີ້,” ແລະ ສົ່ງກອງກຳລັງຕິດອາວຸດທີ່ແຂງແກ່ນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄປປະເທດ ເຮຕີ, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ໃນການຢຸດຄວາມຮຸນແຮງຂອງແກັ່ງອັນຕະພານທີ່ຄອບງຳປະເທດເກາະແຫ່ງນັ້ນ.
ທ່ານ ກູເຕເຣສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ມີສະມາຊິກ 15 ປະເທດໃນລາຍງານສະບັບນຶ່ງທີ່ວີໂອເອໄດ້ເຫັນເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ບໍ່ລວມມີການນຳໃຊ້ກຳລັງທີ່ແຂງແກ່ນ, ທີ່ຖືກເສີມດ້ວຍມາດຕະການບໍ່ໃຊ້ກຳລັງໂດຍກົງ, ໂດຍກອງກຳລັງຕຳຫຼວດນານາຊາດທີ່ມີຄວາມສາມາດພິເສດ ທີ່ຖືກມອບອຳນາດໃຫ້ໂດຍກອງທັບ, ທີ່ໄດ້ປະສານງານກັບຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ, ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວ່ານີ້ໄດ້.”
ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ ເຮຕີ ໄດ້ຂໍສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ສົ່ງກອງກຳລັງສາກົນໄປຢ່າງຮີບດ່ວນ, ແຕ່ມັນໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນສຳລັບຫຼາຍປະເທດ ທີ່ຈະກ້າວອອກມາເພື່ອພິຈາລະນາການສົ່ງຕຳຫຼວດໄປ.
ໃນລາຍງານຂອງທ່ານ, ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ການປະກາດຂອງ ເຄັນຢາ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າກຳລັງພິຈາລະນາການນຳພາກອງກຳລັງນານາຊາດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້. ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ການສັນຍາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກປະເທດເກາະ ບາຮາມາສ ແລະ ຈາໄມກາ, ແລະ ການປະກາດໂດຍປະເທດ ແອນທິກົວ ແລະ ບາບູດາ ເພື່ອພິຈາລະນາການປະກອບສ່ວນຕໍ່ກອງກຳລັງ.
ທ່ານ ກູເຕເຣສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງປະເທດສະມາຊິກເພີ່ມເຕີມ, ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາປະເທດຢູ່ທະວີບອາເມຣິກາ, ເພື່ອສືບຕໍ່ສ້າງແຮງຜັກດັນໃໝ່ນີ້.”