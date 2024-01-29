ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂທນີໂອ ກູເຕເຣສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນວັນອາທິດວານນີ້ໃຫ້ ສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດຕ່າງໆຈົ່ງເລີ້ມຕົ້ນສະໜອງເງິນທຶນຄັ້ງໃໝ່ ແກ່ອົງການບັນເທົາທຸກປາແລັສໄຕນ໌ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNRWA ໃນທັນທີ, ໂດຍກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ພັດຖິ່ນທີ່ໝົດຫວັງໃນຂົງເຂດກາຊາ ເຊິ່ງຍັງຄົງຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນຂະນະທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດດໍາເນີນການສືບສວນ ກ່ຽວກັບບົດບາດ ຂອງພະນັກ ງານຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍສິບຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບກຸ່ມຮາມາສໃນການບຸກໂຈມຕີອິສຣາແອລ ເມື່ອເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ກູເຕເຣສ ເຕືອນວ່າ ຖ້າບໍ່ມີການສະໜອງທຶນທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ ແລະວຽກງານຕ່າງໆຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນໃນເຂດກາຊາ ຈະໝົດໄປ ພາຍໃນວັນພະຫັດທີ 1 ກຸມພານີ້. ສະຫະລັດ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາ 9 ປະເທດ ທີ່ຍຸຕິຈ່າຍງົບປະມານປະຈໍາປີຈໍານວນ 1.6 ຕື້ໂດລາ ເມື່ອພະນັກງານບັນເທົາທຸກ ຂອງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ 12 ຄົນ ຖືກລະບຸໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ໄດ້ຊ່ວຍໃນການປະ ຕິບັດການໂຈມຕີ ຂອງກຸ່ມພວກຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານ ປະ ຊາຊົນຊາວອິສຣາແອລ 1,200 ຄົນ.
“ການກະທຳທີ່ໜ້າລັງກຽດຂອງສະມາຊິກພະນັກງານເຫຼົ່ານີ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນທີ່ຕາມມາ,” ທ່ານກູເຕເຣສ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ແລະນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດປະເຊີນກັບການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ເຊິ່ງພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ 9 ຄົນໄດ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກໜ້າທີ່ໃນທັນທີ, ນຶ່ງຄົນຖືກຢືນຢັນວ່າເສຍຊີວິດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງຊີ້ແຈງ ກ່ຽວກັບຫຼັກຖານຂອງອີກ 2 ຄົນທີ່ຍັງເຫຼືອ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ທ່ານ ກູເຕເຣສ ກ່າວຕື່ມວ່າ "ຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງຫຼາຍສິບພັນຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ອົງການ UNRWA, ຫຼາຍໆຄົນ ຢູ່ໃນສະຖານະການໃດນຶ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດສໍາລັບພະນັກງານດ້ານມະນຸດສະທໍາ, ບໍ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບການລົງໂທດ. ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະຊາກອນທີ່ຫມົດຫວັງທີ່ພວກເຂົາຮັບໃຊ້ນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕອບສະຫນອງ."
ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວປະນາມຕໍ່ ທ່ານກູເຕເຣສ ໃນທັນທີກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຄັ້ງໃໝ່. ທ່ານກີລາດ ເອີດານ (Gilad Erdan), ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງລັດຢິວ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ທ່ານ ກູເຕເຣສ “ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນອີກຄັ້ງນຶ່ງວ່າ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະ ຊາຊົນຊາວອິສຣາແອລ ບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບທ່ານອີຫຼີ.”
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