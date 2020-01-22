ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກູເຕຣເຣສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ປະ
ຊາຄົມສາກົນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອເພີ້ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ບັນດາພັກຝ່າຍທີ່ເປັນປໍ
ລະປັກໃນລີເບຍໃຫ້ເລີ້ມການຢຸດຍິງຢ່າງຈິງຈັງ ແລະຫາທາງແກ້ໄຂທາງ ດ້ານການ
ເມືອງ.
ທ່ານກູເຕຣເຣສ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວເພີ້ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການລະເມີດຢຸດຍິງຢູ່ໃນ ທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນນຶ່ງວ່າ “ພວກເຮົາມີການຢຸດຍິງ. ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການ ຢຸດຍິງ ແລະຈາກການຢຸດຍິງນັ້ນພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກ້າວໄປສູ່ຂັ້ນຕອນທາງດ້ານການເມືອງທີ່ແທ້ຈິງ. ແລະພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນຮອດບ່ອນນັ້ນເທື່ອ.”
ຫົວໜ້າສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກການປະຊຸມແບບປິດລັບ ເປັນເວລາເກືອບສອງຊົ່ວໂມງ ກັບສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ມີ 15 ປະເທດ ລະຫວ່າງທີ່ທ່ານໄດ້ລາຍງານຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງກອງປະຊຸມໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາໃນນະຄອນເບີລິນ ທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມທີ່ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງແອງເກີລາ ເມີໂກ ໄດ້ມີບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດສະມາຊິກຖາວອນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫຼາຍປະເທດ ແລະປະເທດອື່ນໆ ຮວມທັງເທີກີ ອີຈິບ ແລະສະຫະລັດອາຣັບເອເມິເຣັສ ຊຶ່ງໄດ້ມີອິດທິພົນຢູ່ໃນບັນຫາແຍ້ງ ເຂົ້າຮ່ວມນຳ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງແຜນທີ່ໄປສູ່ການສິ້ນສຸດລົງ ໃນການຂາດສະຖຽນລະພາບເປັນເວລານານເກືອບນຶ່ງທົດສະວັດ ແລະການສູ້ລົບຢູ່ໃນລີເບຍທີ່ໄດ້ທຳລາຍປະເທດດັ່ງກ່າວ ນັບແຕ່ມີການຂັບໄລ່ ແລະສັງຫານຈອມຜະເດັດການທີ່ຍາວນານ ທ່ານມົວມາ ກາດາຟີ ໃນປີ 2011.
ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ແລະກຸ່ມຂອງເຂດທີ່ໄດ້ໄປຮ່ວ ຕົກລົງທີ່ຈະບໍ່ເຂົ້າແຊກແຊງຢູ່ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງ ເພື່ອໃຫ້ມີການເຈລະຈາຢຸດຍິງ ແລະໃຫ້ການນັບຖືຕໍ່ການ ຫ້າມຂາຍອາວຸດຂອງສາກົນ ຕໍ່ລີເບຍ. ທ່ານກູເຕຣເຣສ ກ່າວວ່າ ຄະນະກຳມະການທີ່ຈະເຈລະຈາການຢຸດຍິງ ຄາດວ່າຈະພົບປະກັນໃນວັນອັງຄານໃນນະຄອນເຈນີວາ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ຮັບແຮງກະຕຸກຊຸກຍູ້ທີ່ວ່າບັນດາສະມາຊິກຖາວອນຫ້າປະເທດຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ອັງກິດ ຈີນ ຝຣັ່ງ ຣັດເຊຍ ແລະສະຫະລັດ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາປະເທດ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາອົງປະກອບເຫລົ່ານີ້.