ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮ້ອງຂໍເງິນ 160 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປາກິສຖານຮັບມືກັບໄພນ້ຳຖ້ວມກະທັນຫັນຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດມາເປັນເວລາ 2 ເດືອນກວ່າໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຝົນຕົກໜັກ ໃນລະດູລົມມໍລະສຸມທີ່ຮ້າຍແຮງຜິດປົກກະຕິຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານກ່າວວ່າ ໄພພິບັດດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຜົນກະທົບ “ຢ່າງຮ້າຍແຮງ” ຕໍ່ 33 ລ້ານກວ່າຄົນແລະເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ 1,100 ກວ່າຄົນ ນັບແຕ່ລະດູຝົນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮ່ວມກັບລັດຖະບານປາກິສຖານ ເລີ້ມຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອພ້ອມໆກັນ ທີ່ນະຄອນອິສລາມາບັດ ແລະເຈນີວາ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ກ່າວຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີການບັນທຶກວີດີໂອລ່ວງໜ້າ ໂດຍກ່າວວ່າ “ປາກິສຖານພວມໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ.”
ທ່ານເຕືອນວ່າ “ປະຊາຊົນຊາວປາກິສຖານ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບລົມມໍລະສຸມທີ່ຮ້າຍແຮງເປັນພິເສດ - ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີຝົນຕົກໜັກແລະນ້ຳຖ້ວມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະດັບທີ່ສຳຄັນ. ມີຫຼາຍລ້ານຄົນບໍ່ມີບ່ອນພັກພາອາໄສ ໂຮງຮຽນແລະສະຖານທີ່ພະຍາບານຕ່າງໆໄດ້ຖືກທຳລາຍ ວິຖີຊີວິດໄດ້ແຕກຫັກລົງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ຖືກທຳລາຍ ຄວາມຫວັງແລະຄວາມຝັນຂອງປະຊາຊົນໄດ້ແຕກສະຫຼາຍ.”
ທ່ານກູເຕເຣັສກ່າວວ່າ ການຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຈະສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານ ນ້ຳສະອາດ ການສຶກສາສຸກເສີນ ການໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງແລະການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແກ່ປະຊາຊົນ 5 ລ້ານ 2 ແສນຄົນ ໃນປະເທດເອເຊຍໃຕ້ແຫ່ງນີ້.
ທ່ານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານໄດ້ຮັບມືກັບ “ໄພພິບັດທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ” ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ຮວມທັງໃຫ້ເງິນສົດບັນເທົາທຸກ ແກ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ. ແຕ່ລະດັບແລະຂອບເຂດ ຂອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຕ້ອງການ ແມ່ນເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ຄ້າຍຄືກັນກັບລະດັບຂອງນ້ຳທີ່ຖ້ວມ ຊຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈແລະຖືເປັນບູລິມະສິດອັນສຳຄັນຮ່ວມກັນ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຮັບມືຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະປະສານງານກັນ ກ່ຽວກັບວິກິດການອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນຄັ້ງນີ້.”