ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ໄດ້ຍື່ນຂໍ້ສະເໜີໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ ລະບຽບຂອງໂລກທີ່ມີຫຼາຍຂົ້ວ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນມາໃໝ່ ໂດຍມີລັກສະນະຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງ, ຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະເທັກໂນໂລຈີຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່.
“ໄພຂົ່ມຂູ່ໃໝ່ຕໍ່ສັນຕິພາບໃນທຸກມື້ນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມຕ້ອງການອັນໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ,” ທ່ານກູເຕເຣສ ກ່າວຕໍ່ສະມາຊິກປະເທດຕ່າງໆຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆຂອງທ່ານ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນບົດສະຫຼຸບນະ ໂຍບາຍ ໂດຍຮ້ອງວ່າ “ວະລະໃໝ່ເພື່ອສັນຕິພາບ, ທີ່ຮັບຮູ້ເຖິງການເຊື່ອມໂຍງກັບທໍາມະຊາດຂອງບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆໃນໂລກ.”
“ຄວາມຂັດແຍ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ກາຍມາເປັນຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ, ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງແລະຍາກທີ່ຈະແກ້ໄຂ,” ທ່ານກ່າວ. “ໃນປີກາຍນີ້ ໄດ້ເຫັນຄວາມຂັດແຍ້ງ ທີ່ພົວພັນກັບການເຊຍຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນຮອບເກືອບສາມທົດສະວັດ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ການຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຍາກຂຶ້ນ ທີ່ຈະຮັບມືກັບບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆຂອງໂລກ.