ໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂທນີໂອ ກູເຕເຣສ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍ, ຢູເຄຣນ ແລະປະເທດຕາເວັນຕົກ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ໂດຍກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນ ນອກຈາກທາງການທູດເທົ່ານັ້ນ.”
“ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບກໍຄື ຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກຂອງມວນມະນຸດ, ການທໍາລາຍ ແລະຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາວຢູໂຣບ ແລະທົ່ວໂລກ ທີ່ສູງເກີນກວ່າຈະຄໍານຶງໄດ້,” ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຣັດເຊຍຈະບຸກລຸກຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງປະເທດຕາເວັນຕົກກ່າວວ່າ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄວສຸດໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້.
“ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ແມ່ນແຕ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບໄພພິພບັດດັ່ງກ່າວ,” ທ່ານກ່າວຢູ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນວ່າຍັງຄົງຈະມີສ່ວນພົວພັນກັບປະເທດພາຄີ ໂດຍໄດ້ສະເໜີໃຫ້ໜ່ວຍງານຂອງທ່ານ ດໍາເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອຊອກຫາທາງອອກໃນການແກ້ໄຂຄວາມເຄັ່ງຕຶງນັ້ນ.
ທ່ານ ກູເຕເຣສ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວລຸນຫຼັງທີ່ກັບຄືນມາຈາກງານລ້ຽງອາຫານສວາຍປະຈໍາເດືອນກັບ 15 ປະເທດສະມາຊິກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ຣັດເຊຍ ຮັບໜ້າທີ່ເປັນປະທານວຽນໃນປະຊຸມສະ ພາຂອງເດືອນນີ້ ແລະເປັນເຈົ້າພາບງານລ້ຽງທີ່ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນປະຈຳອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ວັນຈັນວານນີ້, ທ່ານ ກູເຕເຣສ ໄດ້ມີການປະຊຸມທາງອອນລາຍນ໌ ກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ລາວຣອຟ ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 20 ນາທີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານໄດ້ໂອລົມກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານດິມິໂທຣ ຄູເລີບາ (Dmytro Kuleba)ຕ່າງຫາກ.
ທ່ານ ກູເຕເຣສ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດໃດໆກ່ຽວກັບການໂອ້ລົມນັ້ນ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອນຮັບກັບການຕິດຕໍ່ທາງການທູດໃນປັດຈຸບັນນີ້, ລວມເຖິງ ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ນໍາຂອງປະເທດ. ແຕ່ທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າ ການໃຊ້ຄາລົບແບບກໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຍັງເລີຍ.
ຫົວໜ້າຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ “ຖະແຫຼງການຕ່າງໆນັ້ນ ຄວນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ບໍ່ແມ່ນກໍ່ໃຫ້ມັນເກີດເປັນໄຟຂຶ້ນມາ.”
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