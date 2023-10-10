ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າການໂຈມຕີ ຂອງຮາມາສ: ບໍ່ມີຫຍັງສາມາດ ຢັ້ງຢືນ ການກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກູເຕເຣສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນວັນຈັນວານນີ້ໃຫ້ສິ້ນສຸດການໂຈມຕີໂດຍທັນທີຕໍ່ອິສຣາແອລ ແລະປ່ອຍໂຕປະກັນທັງໝົດ. ທ່ານຍັງໄດ້ເຕືອນທະຫານຂອງອິສຣາແອລ ທີ່ອອກປະ ຕິບັດງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຂອງກົດໝາຍສາກົນ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຮັບຮູ້ຄວາມເຈັບໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງປະຊາຊົນປາແລສໄຕນ໌ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນຕໍ່ການກະທຳກໍ່ການຮ້າຍເຫລົ່ານີ້ ແລະການສັງຫານ ເຮັດໃຫ້ເສຍອົງຄະ ແລະລັກພາໂຕ ຂອງພວກພົນລະເຮືອນ” ທ່ານກູເຕເຣສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ ຫ້ອງການໃຫຍ່ອົງການສະປະຊາຊາດ ຕິດຕາມດ້ວຍກອງປະຊຸມສຸກເສີນ ຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສສະຫະປະຊາຊາດ. “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຢ້ຳເຖິງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດເຊົາການໂຈມຕີເຫລົ່ານີ້ ແລະປ່ອຍພວກໂຕປະກັນທັງໝົດ ໃນທັນທີ.”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາ ພວກນັກລົບຮາມາສ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີແບບປະສານງານ ກັນໃສ່ຫລາຍເປົ້າໝາຍຢ່າງບໍ່ຄາດຝັນ ໃນຫລາຍໝູ່ບ້ານ ແລະບັນດາເມຶອງ ຂອງອິສຣາແອລ ໂດຍສັງຫານ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະລັກພາໂຕຊາວ ອິສຣາແອລຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ແລະຊາວຕ່າງປະເທດຈຳນວນນຶ່ງ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ທ່ານມີ “ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈທີ່ສຸດ” ທີ່ອິສຣາແອລມີແຜນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຫລມກາຊາ ບ້ານເຮືອນຫລາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປິດລ້ອມທັງໝົດ ໂດຍບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສົ່ງອາຫານ ນໍ້າມັນ ຫລືສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວ.