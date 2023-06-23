ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ລະບຸຊື່ ການກະທຳຂອງ ຣັດເຊຍຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຮວມທັງການສັງຫານແລະເຮັດໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍພິການ ຢູ່ໃນລາຍງານປະຈຳປີວ່າ ບັນດາຜູ້ກະທໍາຜິດ ເປັນພວກກໍ່ການທີ່ລະເມີດພວກເດັກນ້ອຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
“ຂ້າພະເຈົ້າໂດຍສະເພາະແລ້ວ ຕື່ນຕົກໃຈ ຈາກຈຳນວນຂອງການໂຈມຕີໃສ່ໂຮງຮຽນ ໂຮງໝໍ ແລະບັນດາພະນັກງານຄຸ້ມກັນ ແລະຈຳນວນສູງຂອງພວກເດັກນ້ອຍທີ່ເສຍຊີວິດຈາກການກະທຳຂອງກຳລັງຣັດເຊຍ ແລະບັນດາກຸ່ມຕິດອາວຸດທີ່ພົວພັນ” ເລຂາທີິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນລາຍງານ ທີ່ສົ່ງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໄປໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ.
ລາຍງານ ເດັກນ້ອຍ ແລະການຂັດແຍ້ງດ້ວຍອາວຸດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ ເທື່ອ ລະບຸຊື່ ແລະປະຈານພວກກໍ່ການກະທຳຜິດ ຜູ້ທີ່ເກັບເກນ ສັງຫານ ເຮັດໃຫ້ເສຍອົງຄະ ຫລືລັກພາໂຕພວກເດັກນ້ອຍ ລ່ວງລະເມີດທາງເພດຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ ປະຕິເສດຕໍ່ການຊ່ວຍເຫລືອມະນຸດສະທຳ ຫລືໂຈມຕີໂຮງຮຽນ ແລະໂຮງໝໍ. ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງທ່ານກູເຕເຣສ ທ່ານນາງເວີຈີເນຍ ກຳບາ ໄດ້ສັ່ງໂດຍສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ເຮັດວຽກເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະຍຸຕິບັນດາການລະເມີດທີ່ຮ້າຍແຮງເຫຼົ່ານີ້.
ຢູ່ໃນລາຍງານ ທີ່ໄດ້ເຫັນໂດຍວີໂອເອ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຢືນຢັນການສັງ ຫານຂອງເດັກນ້ອຍ 136 ຄົນ ແລະທຳຮ້າຍ 518 ຄົນຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ທີ່ກະທຳ
ໂດຍກຳລັງຣັດເຊຍ ແລະບັນດາກຸ່ມທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍກັບເຂົາເຈົ້າ. ມັນກວມເອົາແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຫາເດືອນທັນວາ ປີ 2022. ຣັດເຊຍໄດ້ເລີ້ມຮຸກຮານຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ຢູເຄຣນ ໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2022 ແຕ່ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພົນລະເຮືອນ.