ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີ ກິວເຕເຣັສໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການເຮັດສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນຈະແຜ່ລາມອອກໄປ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງຂອງມອນໂດລາ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານກິວເຕເຣັສກ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີມອນໂດວາ ທ່ານນາງນາຕາເລຍ ກາວຣີລີຕາ (Natalia Gavrilita) ທີ່ນະຄອນຫຼວງຄິຊິນາວ (Chisinau) ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມ ໃນຢູເຄຣນທີ່ມີຕໍ່ຂົງເຂດແລະຕໍ່ໂລກແມ່ນເລິກເຊິ່ງແລະກວ້າງໄກ ຜົນຕາມມາໃນການເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງ ແມ່ນເປັນທີ່ຕື່ນຕົກໃຈ ສຳລັບການພິຈາລະນາໄຕ່ຕອງ.”
ຫົວໜ້າຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທີ່ສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ຈະແຜ່ລາມອອກໄປ ແລະຜົນກະທົບມັນຈະບໍ່ມີແຕ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈະມີຕໍ່ທົ່ວໂລກ.”
ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍໄດ້ລົບກວນຕໍ່ການສົ່ງອອກເຂົ້າເບລ່ ນ້ຳມັນດອກຕາເວັນແລະປຸຍ ຈາກເຂດທະເລດຳ ພ້ອມໆກັນກັບລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສູງຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ທ່ານກິວເຕເຣັສເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມມອນໂດວາເປັນເວລາ 2 ມື້ເພື່ອສະແດງການສະໜັບສະໜຸນຂອງນາໆຊາດ ທີ່ມີຕໍ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນ ຊຶ່ງມີພວກອົບພະຍົບຫຼາຍກວ່າ 5 ແສນຄົນໄດ້ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າໄປໃນປະເທດດັ່ງກ່າວແລະມີ 90,000 ຄົນຍັງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຫຼາຍໆຄົນຂອງຈຳນວນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີບ້ານເຮືອນຢູ່ທີ່ມອນໂດວາ.
ທ່ານກ່າວໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າຊັບພະຍາກອນຂອງມອນໂດລາແມ່ນມີຢູ່າງຈຳກັດ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ມອນໂດລາເປັນປະເທດນ້ອຍໆແຕ່ມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ.”
ນາໆຊາດຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ມອນໂດລາອາດເປັນແນວໜ້າແຫ່ງທີສອງໃນການເຮັດສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍຢູ່ຢູເຄຣນ ໂດຍທີ່ວັງເຄຣັມລິນຈະໃຊ້ການໂຈມຕີຈາກເຂດແບ່ງແຍກດິນແດນແທຣນສນິສເຕຣຍ (Transnistria.)
ທ່ານກິວເຕເຣັສເວົ້າວ່າ “ມອນໂດລາແມ່ນຢູ່ໃນເຂດແນວໜ້າໃນການປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບແລະສະຖຽນລະພາບຂອງໂລກ.”
ເມື່ອມີການຖາມກ່ຽວກັບເຂດແທຣນສນິສເຕຣຍ ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມຫວັງທີ່ທັງສອງຝ່າຍຕ່າງກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະເທດນີ້.