ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃນວັນພຸດວານນີ້ຕໍ່ທຸກພັກຝ່າຍ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບັນຫາຂັດແຍ້ງແຜ່ລາມອອກໄປ ໃນຂະນະທີ່ຊາວອິສຣາແອລຢູ່ທາງພາກ ເໜືອຂອງປະເທດ ພາກັນເຂົ້າໄປຢູ່ໃນບ່ອນຫລົບລີ້ ໃນຂະນະທີ່ມີລາຍງານວ່າ ການຍິງໂຈມຕີຈາກເຂດໃຕ້ຂອງເລບານອນ.
“ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການຍິງໂຈມຕີໃສ່ກັນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຢູ່ຕາມເສັ້ນສີຟ້າ ແລະລາຍງານການໂຈມຕີຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຈາກພາກໃຕ້ເລບານອນ” ທ່ານກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ເສັ້ນສີຟ້າແມ່ນເສັ້ນແບ່ງເຂດລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະເລບານອນ ຊຶ່ງໄດ້ມີການລາດຕະເວນໂດຍກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮ້ອງໃຫ້ທຸກພັກຝ່າຍ ແລະບັນດາຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ພັກຝ່າຍເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ຫລີກລ່ຽງຕໍ່ການເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຕື່ມ ແລະເຮັດໃຫ້ມັນແຜ່ລາມ” ທ່ານໄດ້ກ່າວ.
ອີຣ່ານທີ່ໜູນຫລັງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງເຮສໂບລລາໃນເລບານອນ ຄວບຄຸມພາກໃຕ້ ເລບານອນ. ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ເຂດດັ່ງກ່າວອາດຈະຖືກແກ່ດຶງເຂົ້າສູ່ການຂັດແຍ້ງ ເພື່ອສະນັບສະໜູນກຸ່ມຮາມາສ. ໃນປີ 2026 ອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມເຮສໂບລລາ ໄດ້ສູ້ລົບກັນຢ່າງນອງເລືອດ ໃນສົງຄາມ 33 ວັນ ຢູ່ໃນເລບານອນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ກ່າວວ່າ ທ່ານກຳລັງປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຜູ້ນຳຢູ່ໃນຂົງເຂດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການຂັດແຍ້ງແຜ່ລາມອອກໄປ.
ໂຄສົກ ທ່ານສະແຕັບຟານ ດູຈາຣິກ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ທ່ານກູເຕເຣັສ ໄດ້ໂທລະສັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ນັບແຕ່ກຸ່ມຮາມາສເລີ້ມໂຈມຕີຢ່າງຮ້າຍແຮງໃສ່ ພົນລະເຮືອນອິສຣາແອລ ແລະພວກທະຫານໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສັງຫານຊາວ ອິສຣາແອລຫລາຍກວ່ານຶ່ງພັນຄົນ ແລະຊາວຕ່າງປະເທດຈຳນວນນຶ່ງ.
ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມກັບປະທານາທິບໍດີອິສຣາແອລ ທ່ານໄອສັກ ເຮີດຊັອກ ປະທາ ນາທິບໍດີປາແລັສໄຕນ໌ ທ່ານມາມູດ ອັບບັສ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຊ່ວຍ ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີໃນເລບານອນ ກະສັດຂອງຈໍແດນ ປະທານາທິບໍດີຂອງເທີກີ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີກາຕາ ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ. ທ່ານດູຈາຣິກ ກ່າວວ່າ ຫົວໜ້າສະຫະປະຊາຊາດຍັງໄດ້ “ລໍຖ້າ” ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ.