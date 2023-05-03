ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ ກ່ຽວກັບ ອັຟການິສຖານ ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນປະເທດ ກາຕ້າ ໄດ້ຕົກລົງກັນເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຊອກຫາວິທີພົວພັນກັບອຳນາດການປົກຄອງຕາລີບານທີ່ເຄັ່ງຄັດດ້ານສາສະໜາຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໃນບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນສິດທິມະນຸດ, ການປົກຄອງ, ການປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຕໍ່ຕ້ານຢາເສບຕິດ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ແລະ ບັນດາທູດພິເສດທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ອັຟການິສຖານ ຈາກຫຼາຍສິບປະເທດລວມທັງ ສະຫະລັດ, ຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ ພ້ອມກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຕ່າງໆທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ. ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ວິຈານກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທີ່ບໍ່ລວມເອົາພວກເຂົາຮ່ວມນຳ.
ໃນການເລີ່ມຕົ້ນ, ທ່ານ ກູເຕເຣສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຫຼັງຈາກການປະຊຸມໃນນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ ປະເທດ ກາຕ້າ ວ່າ ມັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ “ວິທີການສາກົນທົ່ວໄປ” ແລະ ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ລັດຖະບານຕາລີບານ.
ການໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດມາຈາກການແນະນຳຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສອົງການສະຫະປະຊາຊາດທ່ານນຶ່ງກ່ອນກອງປະຊຸມ ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ ທີ່ວ່າ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຍັງຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຮັບຮູ້ລັດຖະບານຜູ້ຊາຍລ້ວນຂອງຕາລີບານ.