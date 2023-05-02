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ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວິກິດການ ໃນອັຟການິສຖານ

ແຟ້ມຮູບ-ບັນດາແມ່ ແລະລູກນ້ອຍທີ່ຂາດສານອາຫານ ພາກັນລໍຖ້າຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູ່ທີ່ຄລີນິກຂອງ ໂຄງການອາຫານໂລກ (WFP), ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ, ອັຟການິສຖານ, ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2023.

ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ເລີ້ມຕົ້ນການສົນທະນາແບບສ່ວນໂຕ ເປັນເວລາສອງມື້ ຢູ່ປະເທດກາຕ້າກັບຄະ ນະທູດຈາກບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບການ​ປະ​ຕິ​ບັດງານ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ຢູ່ໃນປະເທດອັຟການິສຖານ, ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມຕາລິບານຍັງສືບ​ຕໍ່​ຕັ້ງຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆຕໍ່ພວກແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍຍິງທັງຫຼາຍ.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແບບ​ປິດ​ລັບຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂດຮາ ໃນປະເທດກາຕ້າ. ການປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີຈຸດມຸ້ງໝາຍເພື່ອ “ໃຫ້​ບັນ​ລຸ​ຈຸດ​ຢືນ​ຮ່ວມ​ກັນ” ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ ສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກ ນ້ອຍຍິງຊາວອັຟການິສຖານ, ການປົກຄອງແບບ​ທຸກ​ຝ່າຍ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ, ການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະການຄ້າຢາເສບຕິດ, ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ ທ່ານສະເຕຟານ ດູຈາຣິກ (Stephane Dujarric) ໂຄສົກຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່.

ທ່ານກ່າວເພີ້ມເຕີມວ່າ “ການປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອບັນລຸຄວາມ ເຂົ້າໃຈຮ່ວມ ລະຫວ່າງປະຊາຄົມນານາຊາດ ກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ໃນບັນຫາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້.”

ຄະນະທູດຈາກເກືອບ 24 ປະເທດ, ລວມມີສະຫະລັດ, ຈີນ, ຣັດເຊຍ, ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ປາກິສຖານ, ອີຣ່ານ, ກາຕ້າແລະອັງກິດ ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາ ຫາລືໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.

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