ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວິກິດການ ໃນອັຟການິສຖານ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ເລີ້ມຕົ້ນການສົນທະນາແບບສ່ວນໂຕ ເປັນເວລາສອງມື້ ຢູ່ປະເທດກາຕ້າກັບຄະ ນະທູດຈາກບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານແບບຍືນຍົງທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ຢູ່ໃນປະເທດອັຟການິສຖານ, ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມຕາລິບານຍັງສືບຕໍ່ຕັ້ງຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆຕໍ່ພວກແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍຍິງທັງຫຼາຍ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແບບປິດລັບຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂດຮາ ໃນປະເທດກາຕ້າ. ການປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີຈຸດມຸ້ງໝາຍເພື່ອ “ໃຫ້ບັນລຸຈຸດຢືນຮ່ວມກັນ” ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ ສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກ ນ້ອຍຍິງຊາວອັຟການິສຖານ, ການປົກຄອງແບບທຸກຝ່າຍມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະການຄ້າຢາເສບຕິດ, ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານສະເຕຟານ ດູຈາຣິກ (Stephane Dujarric) ໂຄສົກຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່.
ທ່ານກ່າວເພີ້ມເຕີມວ່າ “ການປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອບັນລຸຄວາມ ເຂົ້າໃຈຮ່ວມ ລະຫວ່າງປະຊາຄົມນານາຊາດ ກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ໃນບັນຫາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້.”
ຄະນະທູດຈາກເກືອບ 24 ປະເທດ, ລວມມີສະຫະລັດ, ຈີນ, ຣັດເຊຍ, ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ປາກິສຖານ, ອີຣ່ານ, ກາຕ້າແລະອັງກິດ ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາ ຫາລືໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.