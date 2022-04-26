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ວັນອັງຄານ, 26 ເມສາ 2022
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ເລ​ຂາ​ທິ​ການໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ຈະ​ພົບ​ປະ ​ກັບ​ທ່ານ​ປູ​ຕິນ ກ່ຽວ​ກັບ​ສົງ​ຄາມ​ ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ

ແຟ້ມ - ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊ​າ​ຊາດ ທ່ານ​ແອນ​ໂຕ​ນີ​ໂອ ກິວ​ເຕ​ເຣ​ັ​ສ ພວມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ສ​ປ​ຊ ເມື່ອ​ວັນ​ອັງ​ຄານ ທີ 5 ເມ​ສາ2022.

ເລ​ຂາທິ​ການ​ໃຫຍ່​ອົງ​ກາ​ນ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານ​ແອນ​ໂຕ​ນີ​ໂອ ກິວ​ເຕ​ເຣັ​ສ​ກຳ​ລັງ​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ໄປ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ມົ​ສ​ກູ ເພື່ອ​ພົບ​ປະ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້ ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ໃນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ທ່ານ​ປູ​ຕິນຕົກ​ລົງ​ໃນ​ການ​ຢຸດ​ເຊົາ​ຊົ່ວ​ຄາວ ຫຼື​ຍຸ​ຕິ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ເປັນ​ເວ​ລາ 2 ເດືອນ​ຂອງ​ທ່ານ.

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ທ່ານ​ກິວ​ເຕ​ເຣັ​ສ ກ່າ​ວ​ວ່າ ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ​ກໍ​ຈະ​ເດີນ​ທາ​ໄປ​ຍັງ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກິ​ຢິບ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ ເພື່ອ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ ຍ້ອນ​ທ່ານ​ກິວ​ເຕ​ເຣັ​ສ​ຮູ້​ສຶກ ວ່າ ມັນ​ມີ “ໂອ​ກາດ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ” ສຳ​ລັບ​ສ້າງ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ.

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ມົ​ສ​ກູນັ້ນ ໃນ​ມື້​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ທ່ານ​ກິວ​ເຕ​ເຣັ​ສ​ກໍ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເທີ​ກີ ທ່ານ​ເຣ​ເຊັບ ຕາຍ​ຢິບ ເອີດ​ວານ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ ແຕ່​ມາ​ຈົນ​ເຖິງ​ເວ​ລາ​ນີ້ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເທື່ອ ເພື່ອ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ໃຫ້​ຢຸດ​ເຊົາ​ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ​ທາງ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ເທີ​ກີນັ້ນ.

ທ່ານ​ຟາຮານ ຣັກ (Farhan Haq) ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ທ່ານ​ກິວ​ເຕ​ເຣັ​ສ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ສາ​ມາດມອງ​ເຫັນ​ໄດ້​ແມ່ນ​ກະ​ທັງ​ຄວາມ​ເຕັມ​ໃຈ​ຂອງ​ພັກ​ຝ່າຍ​ທີ່​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ ເພື່ອ​ຫາ​ລື​ເລື້ອງ​ຕ່າງໆ​ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ວ່າ ແມ່ນ​ຫຍັງ​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້ ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ປັບ​ປຸງ​ໄດ້​ຫຼື​ບໍ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ສ​ະ​ຖາ​ນະ​ການ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ. ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ຍຸ​ຕິ​ລົງ​ໄດ້ ສຳ​ລັບ​ຊ່ວງ​ເວ​ລາ​ໃດ​ນຶ່ງ​ຫຼື​ບໍ່.”

ທ່ານ​ກິວ​ເຕ​ເຣັ​ສ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຊ້ຳ​ແລ້ວ​ຊ້ຳ​ອີກ ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ທາງ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳຫຼຼື​ການ​ຢຸດ​ເຊົາ​ໃນ​ການ​ສູ້​ລົບ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ສັ້ນໆ ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ.

ທ່ານ​ຮັກ​ກ່າ​ວ​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ຢາກ “ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້” ທີ່​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນໂດຍ​ມີ​ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ວ່າ ການ​ທູດ​ບໍ່​ແມ່ນຄວາມ​ໄວ​ຫຼື​ໄມ້​ຄ້ອນ​ເທົ້າ​ພິ​ເສດ. ແຕ່​ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ກິວ​ເຕ​ເຣັ​ສ ແມ່ນ​ເຕັມ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ມີ​ໂອ​ກາດ​ເພື່ອ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປັບ​ປຸງ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ.

ທ່ານ​ຮັກ​ກ່າວ​ວ່າ “ຍ້ອນ​ວ່າ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ຫາກ​ສາ​ມາດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕໍ່​ໄປ​ໄດ້ ເຖິງ​ແມ່ນ​ໃນ​ວິ​ຖີ​ທາງ​ທີ່​ນ້ອຍໆ​ກໍ​ຕາມ ມັນ​ຈະໝາຍເຖິງຈຳ​ນວນ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ສຳ​ລັບ​ສິບ​ພັນ ຫຼື​ແມ່ນ​ກະ​ທັງ​ຮ້ອຍ​ພັນ​ຄົນ.”

ແຕ່​ຮອງ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຣັດ​ເຊຍ​ປະ​ຈຳ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ເພື່ອ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ແມ່ນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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