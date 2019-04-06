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ສ​ປ​ຊ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ ໃຫ້ທຸກ​ຄົນ ຕັ້ງຢູ່​ໃນ ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ຂະ​ນະ​ທີ່ ກຳ​ລັງ ຂອງ​ນາຍ​ພົນ ​ຮາ​ຟ​ຕາ ເຄື່ອນ​ເຂົ້າ​ໃກ້ ​ຕ​ຣີ​ໂປ​ລີ

ຮູບ​ຈາກ​ໂທ​ລະ​ພາບ AFPTV ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 6 ກຸມ​ພາ 2019 ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ນາຍ​ພົນກາ​ລີ​ຟາ ຮາ​ຟ​ຕາ ທີ່​ພວມ​ລາດ​ຕະ​ເວນ ໃນ​ເມືອງເຊ​ບາ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ລີ​ເບຍ.

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ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ໄດ້​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ອ້ອມ​ແອ້ມ​ນະ​ຄອນ ຫຼວງ​ຕ​ຣີ​ໂປ​ລີຂອງ​ລີ​ເບຍ ບໍ່​ດົນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະຊາດ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ເກືອບ 3 ມື້ ແລະຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກ​ທີ່ນັ້ນ.

ທ່ານ​ອານ​ໂຕ​ນີ​ໂອ ​ກິວ​ເຕ​ເຣັ​ສ ກ່າວ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກ​ເມືອງ​ເບັງ​ກາ​ຊີ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລີ​ເບຍ ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ລີ​ເບຍດ້ວຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງຢ່ງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ ແລະ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ໃຈ. ແຕ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ວ່າ ມັນສາມາດເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ທີ່​ຈະ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ແບບນອງ​ເລືອດ ທັງ​ຢູ່​ໃນ​ແລະອ້ອມ​ແອ້ມ​ນະ​ຄອນ​ຕ​ຣີ​ໂປ​ລີ.”

ກຳ​ລັງ​ທີ່​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ນາຍພົນ Khalifa Hafta ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ດິນແດນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ພວມ​ເຄື່ອນ​ກຳ​ລັງ​ໄປ​ຍັງ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ຊຶ່ງ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ ສະ​ພາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ແລະ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Fayez al Serraj ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜຸນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ. ຖ້າກຳ​ລັງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຫາກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຕ​ຣີ​ໂປ​ລີ ພວກ​ເຂົາ​ອາດ​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າກັບ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ບ້ານ ທີ່​ໃຫ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຕໍ່​ນະ​ຄອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ອົງ​ການ​ ສ​ປ​ຊ (ຊ້າຍ) ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສາ​ກົນ ເບ​ນີ​ນາ ໃນ​ເມືອງ​ເບັງ​ກາ​ຊີ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ຂອງ​ລີ​ເບຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 5 ເມ​ສາ 2019.
ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ອົງ​ການ​ ສ​ປ​ຊ (ຊ້າຍ) ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສາ​ກົນ ເບ​ນີ​ນາ ໃນ​ເມືອງ​ເບັງ​ກາ​ຊີ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ຂອງ​ລີ​ເບຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 5 ເມ​ສາ 2019.

ທ່ານ​ກິວ​ເຕ​ເຣັ​ສ ກ່າວ​ວ່າ ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ທີ່ຈະ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດ​ລີເບຍ. ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ​ລີ​ເບຍສົມ​ຄວນ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ຄວາມ​ອຸ​ດົມ​ຮັ່ງ​ມີແລະ​ການ​ເຄົາ​ລົບ​ນັບ​ຖື​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ທີ່​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກ ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໄດ້​ປະ​ຊຸມ​ກັນ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ຕາມ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ອັງ​ກິດ ເພື່ອ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ​ຂອງ​ທ່ານ​ກິວ​ເຕ​ເຣັ​ສ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ເລື້ອງລີ​ເບຍ ທ່ານ Ghassan Salame ທີ່​ໄດ້​ຕິດ​ຕາ​ມ​ທ່ານ​ກິວ​ເຕ​ເຣັ​ສ ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ນະ​ຄອນ​ຕ​ຣີ​ໂປ​ລີ ເມືອງ​ໂທບ​ຣຸກ ແລະ​ເມືອງ​ເບັງ​ກາ​ຊີ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ຟັງ​ການ​ລາຍ​ງານ ​ຂອງ​ທ່ານ Salame ​ຜ່ານກອງ​ປະ​ຊຸມ ​ທາງວີ​ດີ​ໂອ ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ຕ​ຣີ​ໂປ​ລີ​ແລ້ວ ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທີ່ມັກ​ຈະ​ມີ​ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ກັນ​ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ແບບ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ພາບ​ຕໍ່ກຳ​ລັງ​ຂອງນາຍ​ພົນ Hafta ຢຸດ​ເຊົາ​ການ​ບຸກ​ຄືບ​ໜ້າ​ຕໍ່​ໄປ.

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ປະ​ຈຳ​ເດືອນ​ເມ​ສາຊຶ່ງ​ໄດ້​ແກ່​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ Chris-topher Heusgen ຈາກ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ກ່າວ​ວ່າ “ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ​ກິດ​ຈະການ​ທາງ​ດ້ານ​ທະ​ຫານ ໃກ້ໆ​ນະ​ຄອນ​ຕ​ຣີ​ໂປ​ລີ ຊຶ່ງ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບຂອງ​ລີ​ເບຍ ແລະ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ແລະ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຮອບ​ດ້ານ ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ ​ຕໍ່​ວິ​ກິດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ.” ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ກຳ​ລັງ LNA ຍຸ​ຕິ​ທຸກ​ການ​ເຄື່ອນໄຫວ​ ທາງ​ດ້ານ​ທະ​ຫານ ແລະ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ທຸກໆ​ຝ່າຍຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ແລະ​ຍຸ​ຕິ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ດ້ານ​ທະ​ຫານ.

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