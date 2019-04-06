ການສູ້ລົບກັນໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມນະຄອນ ຫຼວງຕຣີໂປລີຂອງລີເບຍ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທີ່ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດດັ່ງກ່າວເປັນເວລາເກືອບ 3 ມື້ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ເດີນທາງອອກຈາກທີ່ນັ້ນ.
ທ່ານອານໂຕນີໂອ ກິວເຕເຣັສ ກ່າວໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງອອກຈາກເມືອງເບັງກາຊີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງພາກເໜືອຂອງລີເບຍ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງຈາກປະເທດລີເບຍດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່ງເລິກເຊິ່ງ ແລະຄວາມເສົ້າໃຈ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງມີຄວາມຫວັງວ່າ ມັນສາມາດເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງການປະເຊີນໜ້າແບບນອງເລືອດ ທັງຢູ່ໃນແລະອ້ອມແອ້ມນະຄອນຕຣີໂປລີ.”
ກຳລັງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງນາຍພົນ Khalifa Hafta ທີ່ຄວບຄຸມດິນແດນສ່ວນນຶ່ງໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ພວມເຄື່ອນກຳລັງໄປຍັງນະຄອນຫຼວງ ຊຶ່ງຄວບຄຸມໂດຍ ສະພາປະທານາທິບໍດີ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Fayez al Serraj ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ຖ້າກຳລັງດັ່ງກ່າວຫາກເຂົ້າໄປໃນນະຄອນຕຣີໂປລີ ພວກເຂົາອາດຈະປະເຊີນໜ້າກັບພວກທະຫານບ້ານ ທີ່ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຕໍ່ນະຄອນດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານກິວເຕເຣັສ ກ່າວວ່າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດແມ່ນມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອທຳການແກ້ໄຂທາງດ້ານການເມືອງໃຫ້ແກ່ປະເທດລີເບຍ. ຜູ້ນຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ປະຊາຊົນຊາວລີເບຍສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບສັນຕິພາບ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີແລະການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ປະຊຸມກັນໃນຕອນບ່າຍວັນສຸກວານນີ້ ຕາມການຮ້ອງຂໍ ຂອງປະເທດອັງກິດ ເພື່ອຟັງລາຍງານຈາກຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງທ່ານກິວເຕເຣັສ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງລີເບຍ ທ່ານ Ghassan Salame ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມທ່ານກິວເຕເຣັສ ໄປຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນຕຣີໂປລີ ເມືອງໂທບຣຸກ ແລະເມືອງເບັງກາຊີ.
ຫຼັງຈາກຟັງການລາຍງານ ຂອງທ່ານ Salame ຜ່ານກອງປະຊຸມ ທາງວີດີໂອ ຈາກນະຄອນຕຣີໂປລີແລ້ວ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ມັກຈະມີການແບ່ງແຍກກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ອອກຄຳຮ້ອງຮຽນແບບເປັນເອກກະພາບຕໍ່ກຳລັງຂອງນາຍພົນ Hafta ຢຸດເຊົາການບຸກຄືບໜ້າຕໍ່ໄປ.
ປະທານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງປະຈຳເດືອນເມສາຊຶ່ງໄດ້ແກ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Chris-topher Heusgen ຈາກເຢຍຣະມັນ ກ່າວວ່າ “ບັນດາສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໄດ້ພາກັນສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບກິດຈະການທາງດ້ານທະຫານ ໃກ້ໆນະຄອນຕຣີໂປລີ ຊຶ່ງສ່ຽງຕໍ່ການມີສະຖຽນລະພາບຂອງລີເບຍ ແລະໂອກາດໃນການໄກ່ເກ່ຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະການແກ້ໄຂຮອບດ້ານ ທາງດ້ານການເມືອງ ຕໍ່ວິກິດການດັ່ງກ່າວ.” ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳລັງ LNA ຍຸຕິທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ທາງດ້ານທະຫານ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳລັງຂອງທຸກໆຝ່າຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະຍຸຕິການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານທະຫານ.
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