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ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ວ່າ ພະຍາດ COVID-19 ຈະສົ່ງຜົນທີ່ຍືນຍາວ ຕໍ່ການສຶກສາ ໃນທົ່ວໂລກ

ທ. ຟອກສ໌ຕັນ ຮາຣດິງ, ຊ້າຍ ແລະ ທ. ແອດິສັນ ປູຊີ ທັງສອງຊອາຍຸ 12 ປີ, ຜູ້ທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມກາງ Northshore, ຊຶ່ງໄດ້ຍ້າຍໄປເຂົ້າຮຽນທາງໄກ ຫຼື ອອນໄລ ສອງສັບປະດາ ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ, ກຳລັງເຮັດວຽກໂຮງຮຽນ ໃນເມືອງ ບອດໂຕລ, ລັດວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 11 ມີນາ 2020.

ເລຂາທະການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ວ່າ ການລະບາດລະດັບໂລກຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ເປັນສາເຫດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການລົບກວນຕໍ່ການສຶກສາຢ່າງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ ແລະມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດ “ໄພຫາຍະນະຂອງຍຸກຄົນລຸ້ນໃໝ່” ຖ້າຫາກລັດຖະບານທັງຫຼາຍ ບໍ່ເອົາການສຶກສາເປັນບູລິມະສິດ.

ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕຣເຣັສ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຂໍ້ຄິດຜ່ານທາງວີດີໂອວ່າ “ດຽວນີ້ ພວກເຮົາປະເຊີນກັບໄພຫາຍະນະທາງຍຸກຄົນລຸ້ນໃໝ່ທີ່ອາດເປັນການສູນເສຍສັດທະຍາພາບຂອງມະນຸດນັບບໍ່ຖ້ວນ” ໂດຍເປັນບ່ອນທຳລາຍຫຼາຍທົດສະຫວັດຂອງຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະທະວີຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽບກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.”

ກ່ອນທີ່ໄວຣັສດັ່ງກ່າວເລີ້ມລະບາດທະວີຄູນໄປໃນທົ່ວໂລກ ພວກນັກຮຽນອາຍຸນ້ອຍ ຫຼາຍກວ່າ 250 ລ້ານຄົນ ໄດ້ອອກຈາກໂຮກຮຽນ. ອັນນັ້ນເປັນຕົວເລກທີ່ພຸ່ງສູງຂຶ້ນກາຍພັນລ້ານພາຍໃນກາງເດືອນກໍລະກົດ ໃນຂະນະທີ່ 160 ປະເທດໄດ້ປິດໂຮງຮຽນໄວ້ ໃນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສນັ້ນຊ້າລົງ.

ພວກເດັກນ້ອຍແລະທາລົກທັງຫຼາຍ ຈະມີເຊື້ອໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງເປັນພະຍາດມາຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີອາການໃດໆເລີຍ. ພວກເຂົາເຫຼົ່ານນີ້ ກໍມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປ່ວຍໂດຍມີອາການທີ່ບໍ່ເບົາ ແລະບໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮັກສາໃນໂຮງໝໍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍມີຫຼາຍຄົນເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ. ບັນດານັກວິທະຍາສາດ ຍັງໄດ້ເຕືອນວ່າ ພວກເດັກນ້ອຍ ສາມາດແຜ່ຜາຍເຊື້ອໄວຣັສໃຫ້ແກ່ພວກຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້.

ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ພວກເດັກນ້ອຍຢູ່ບ້ານ ບໍ່ໄປໂຮງຮຽນໃນຈຳນວນມະຫາສານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເຕືອນວ່າ ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງໂຣກລະບາດລະດັບໂລກນີ້ ອາດໝາຍຄວາມວ່າ ພວກຄົນໜຸ່ມນ້ອຍ ເກືອບ 24 ລ້ານຄົນ ອາດປະລະການຮ່ຳຮຽນ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນໄດ້ໃນປີໜ້າ.

“ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຈະກໍານົດຕໍ່ເຫດການສໍາລັບພວກເດັກນ້ອຍແລະຊາວໜຸ່ມຂອງໂລກ” ທ່ານກູເຕຣເຣັສ ໄດ້ກ່າວໄປແລະວ່າ “ການຕັດສິນຂອງບັນດາລັດຖະບານແລະຄູ່ພາຄີທັງຫຼາຍ ໃນເວລານີ້ ຈະມີຜົນທີ່ຍືນຍາວຕໍ່ພວກຊາວໜຸ່ມຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານຄົນ ແລະຕໍ່ຄວາມຄາດໝາຍຕ່າງໆຂອງບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາທັງຫຼາຍ ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະຫວັດຂ້າງໜ້າ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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