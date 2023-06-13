ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານແອນໂຕນີ ກູແຕເຣສ ກ່າວໃນວັນຈັນ ວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະແຕ່ງຕັ້ງຄະນະທີ່ປຶກສາດ້ານວິທະຍາສາດໃນສອງສາມມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ເຊິ່ງຈະ ປະກອບມີຜູ້ຊ່ຽວຊານມາຈາກພາຍນອກກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ ຫລື AI ແລະກ່າວວ່າທ່ານເປີດໃຫ້ຄົນສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນໃນການສ້າງຕັ້ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃຫມ່ຂຶ້ນ ມາທີ່ຈະສຸມໃສ່ເລື້ອງ AI.
"ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີຕໍ່ຄວາມຄິດທີ່ວ່າພວກເຮົາສາມາດມີ ອົງການປັນຍາປະດິດ ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກສິ່ງ ທີ່ອົງການພະລັງ ງານປະລະມານູສາກົນ ຫລື IAEA ທີ່ມີຢູ່ໃນ ປັດຈຸບັນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານກູແຕເຣສ ທີ່ກ່າວຕໍ່ອົງການສິ້ງຊອມດ້ານນິວເຄລຍ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ມີອຳນາດໃນການສ້າງອົງການທີ່ຄ້າຍຄື IAEA - ນັ້ນມັນຂຶ້ນກັບ 193 ປະເທດທີ່ເປັນມີສະມາຊິກຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ທ່ານກ່າວວ່າ ໄດ້ມີການສົນທະນາຫາລືກັນ ແລະທ່ານເຫັນວ່າມັນເປັນການພັດທະນາໄປໃນທາງບວກ.
ທ່ານກູແຕເຣສກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ "ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ IAEA ແມ່ນຫຍັງ - ມັນເປັນສະຖາບັນທີ່ແຂງແກ່ນ, ອີງໃສ່ຄວາມຮູ້". “ແລະໃນຂະນະດຽວກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຂໍ້ຈຳກັດຢູ່ກໍ່ຕາມ ແຕ່ມັນກໍທຳໜ້າທີ່ທາງດ້ານລະບຽບການຢູ່ໃນລະດັບໃດນຶ່ງ. ສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ນີ້ແມ່ນຮູບແບບທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ.”