ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ປະນາມ ການໂຈມຕີ ກຳລັງຮັກສາ ສັນຕິພາບ ສປຊ ທີ່ຄອງໂກ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ປະນາມ “ດ້ວຍຄວາມເວົ້າແຮງທີ່ສຸດ” ໃນ
ການໂຈມຕີ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ຕໍ່ການປະຕິບັດງານສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ໃນສາ
ທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ ຫລືດີອາຣຊີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ
ແທນຊາເນຍ 15 ຄົນແລະທະຫານຄອງໂກອີກຫ້າຄົນເສຍຊີວິດ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໄດ້ພົບປະກັນຢ່າງປິດລັບ ໃນຕອນບ່າຍວັນສຸກ
ວານນີ້ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບການໂຈມຕີ ຫລັງຈາກໄດ້ມີການຢືນໄວ້ອາໄລຊົ່ວຂະນະນຶ່ງ
ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.
ນອກຈາກການເສຍຊີວິດແລ້ວ ຍັງມີ 50 ກວ່າຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການໂຈມຕີ ຢູ່
ແຂວງກີວູເໜືອຂອງຄອງໂກ ບ່ອນທີ່ກຸ່ມກະບົດອູການດາ ທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມກຳລັງພັນ
ທະມິດປະຊາທິປະໄຕ ຫລືເອດີແອຟ ມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະປະຊາຊາດຄົນນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ກຸຸ່ມດັ່ງກ່າວສົງໄສວ່າເປັນຜູ້ຢູ່
ເບື້ອງຫລັງ ການໂຈມຕີໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໃນວັນສຸກວານນີ້ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງກ່າວວ່າ ຕົນຂໍສະແດງຄວາມ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈເປັນທີ່ສຸດ ແລະເຫັນໃຈບັນດາຄອບຄົວຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ລັດຖະບານ
ແທນຊາເນຍ ແລະສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ ແລະການປະຕິບັດງານສະ
ຫະປະຊາຊາດຢູ່່ໃນດີອາຣຊີ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ MONUSCO.
ຖະແຫລງການໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນການໂຈມຕີ ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່
ສຸດຕໍ່ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດປີຜ່ານ ມານີ້ ແລະ
ກ່າວວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນ “ເຕືອນໃຫ້ຮູ້ເຖິງການເສຍສະຫຼະພິເສດ ໂດຍບັນດາ
ແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍທີ່ກ້າຫານ ໃນແຕ່ລະວັນ.”
ຄາດວ່າ ຈະມີການຊັກທຸງສະຫະປະຊາຊາດ ຂຶ້ນເຄິ່ງເສົາໃນວັນຈັນຈະມາເຖິງນີ້ເພື່ອ
ໄວ້ອາໄລແກ່ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.
ຄະນະປະຕິບັດງານສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ມີທະຫານຄອງໂກຢ່າງໜ້ອຍຫ້າຄົນ
ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ ຢູ່ໃນການສູ້ລົບທີ່ແກ່ຍາວມມາ ລະຫວ່າງກຳລັງທີ່ສົງໄສວ່າ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງເອດີແອັຟ ແລະ MONUSCO ແລະກຳລັງຄອງໂກ.
ປະທານາທິບໍດີແທນຊາເນຍ ທ່ານຈອນ ມາກູຟູລີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈກ່ຽວກັບ
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ. ທ່ານໄດ້ຖະແຫລງຕໍ່ປະຊາຊົນໃນວັນສຸກວານນີ້ຫຼັງຈາກສະຫະປະ
ຊາຊາດໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການໂຈມຕີ ແລະນຶ່ງມື້ກ່ອນທີ່ແທນຊາເນຍ ຈະສະຫລອງ
ວັນເອກກະລາດຂອງຕົນ.
ແລະກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໄດ້ກ່າວວ່າ ເປັນເລື້ອງທີ່ “ຢ້ານກົວ” ໃນການໂຈມ
ຕີນີ້ ຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍ ຫ້ອງການກິດຈະການອາຟຣິກາ. ຖະ
ແຫລງການຍັງໄດ້ສະແດງ “ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈເປັນທີ່ສຸດ” ຕໍ່ຄະນະປະຕິບັດງານ
ຮັກສາສັນຕິພາບ ກອງທັບຄອງໂກ ແລະບັນດາຄອບຄົວຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໄດ້ຈັດພິ ທີຢືນ
ສະຫງົບສະຕິອາລົມຊົ່ວຂະນະນຶ່ງເພື່ອໄວ້ອາໄລໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຕິດຕາມດ້ວຍການປະຊຸມແບບລັບ ວ່າຈະຕອບໂຕ້ຢ່າງໃດຕໍ່ເຫດການນີ້.
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