ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກວິທະຍາສາດຈັດຫາ “ຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງ, ບໍ່ມີການບິດເບືອນ” ເພື່ອຊຸກຍູ້ລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆ ໃຫ້ສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ຈະຫລຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດລົງ ກ່ອນທີ່ຂີດ ໝາຍເລີ້ມຕົ້ນຂອງສະພາບໂລກຮ້ອນເອົ້າ ຈະຖືກຮັບຮອງເອົາ. ຄຳເຫັນຂອງທ່ານມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກທົ່ວໂລກ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເປັນເວລານຶ່ງອາທິດທີ່ເມືອງອິນເທີແລັກເຄນ (Interlaken) ຂອງເຂດສາຍພູອາລພາຍນ໌ (Alpine) ເພື່ອສະຫລຸບບົດລາຍງານສຸດທ້າຍຂອງ 7 ບົດລາຍງານ ທີ່ເຮັດອອກມາໂດຍຄະນະນັກວິທະຍາສາດລະດັບສູງຂອງອົງການໂລກແຫ່ງນັ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດປາຣີ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2015. ໃນການກ່າວຜ່ານທາງວີດິໂອ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນັ້ນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານແອນໂທນີໂອ ກູເຕເຣສ (Antonio Guterres) ເວົ້າວ່າ ບົດລາຍງານ ຫຼ້າສຸດຂອງຄະນະລະຫວ່າງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ໂລກມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະກາຍຂີດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນໃນລະດັບ 1.5 ອົງສາແຊລຊຽສ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ ໃນເກືອບແປດປີກ່ອນນັ້ນແລ້ວ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ (AP).