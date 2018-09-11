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ເ​ລຂາ​ທິ​ການ​ໃ​ຫຍ່​ ສ​ປ​ຊ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ ຂອງ​ອາ​ກາດ ແມ່ນ​ໄວ​ກວ່າ ​ຄວາມ​ຄາດ​ໝາຍ

ທ່ານ​ເອນ​ໂຕ​ນິ​ໂອ ກຸ​ຍ​ແທ​ແຣ​ຊ໌ ເ​ລຂາ​ທິ​ການ​ໃ​ຫຍ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ກ່າວ​ໃນ​ພິ​ທີ​ເປີດກອງ​ປະ​ຊຸມ ການ​ສົນ​ທະ​ນາ ການ​ຮ່ວມ​ມີ​ຊອງ​ຈີນ-ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ໃນ​ສາ​ລາ​ປະ​ຊາ​ຊົນໃນ​ປັກ​ກິ່ງ, 3 ກັນ​ຍາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ເ​ລຂາ​ທິ​ການ​ໃ​ຫຍ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານ​ເອນ​ໂຕ​ນິ​ໂອ ກຸ​ຍ​ແທ​ແຣ​ຊ໌ ໄດ້​ເຕືອນ
ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ເຖິງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ ທີ່ດຳ​ເນີນ​ໄປໄວ​ກວ່າ ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ມື ແລະ​ວ່າ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ນາໆ​ຊາດ ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຈະຕ້ອງ “ຢຽບ​ຫ້າມ​ລໍ້” ຕໍ່​ແກສ​ເຮືອນ​ແກ້ວ ທີ່​ນຳ​ມາ​ຊຶ່ງ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ຮ້ອນ​ເອົ້າ​ນີ້.

“ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ປ່ຽນທິດ​ທາງ ພາຍ​ໃນ​ປີ 2020, ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ສ່ຽງ​ຕໍ່ການ​ພາດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ ກ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ ທີ່​ໄວ​ກວ່າ​ຄວາມ​ຄາດ​ໝາຍ ດ້ວຍ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ຈະ​ຕາມ​ມາ ສຳ​ລັບ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ ແລະ​ລະ​ບົບ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ທີ່​ຄ້ຳ​ຊູພວກ​ເຮົາ​ນັ້ນ,” ຊຶ່ງ​ທ່ານກຸ​ຍ​ແທ​ແຣ​ຊ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ການ​ຊຸມ​ນຸມ​ຂອງພວກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ, ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ດ້ານ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ​ນັກ​ການ​ທູດ​ອື່ນໆ ໃນສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ຂອງອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ.

“ພວກ​ເຮົາແມ່ນມຸ່ງ​ໜ້າເຮັດ​ວຽກ​ເຮັດ​ການໄປ​ຈົນ​ສຸດ​ຂອບ,” ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້
ແລະ​ທ່ານ​ໄດ້​ຢືນ​ກ່າວ ໃນ​ໂພ​ດຽມ ທາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ປ່ອງ​ຢ້ຽມ​ທີ່​ມີ​ຝົນ​ຕົກສາດ​ໃສ່​ນັ້ນ
ແລະ​ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ມັນ​ບໍ່​ສາຍ​ເກີນ​ໄປ​ທີ່​ຈະ​ປ່ຽນ​ທິດ​ທາງ ແຕ່​ວ່າ
ໃນແຕ່​ລະ​ມື້​ທີ່​ມັນ​ຜ່ານ​ໄປ ໂລກ​ຂອງ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ຮ້ອນຂຶ້ນ​ອີກ​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ ແລະ​ຍິ່ງ​ເຮັດ
ໃຫ້ການ​ບໍ່​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​ໃດ​ໆ​ນັ້ນ ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຄູນ​ຂຶ້ນ.”

ຫົວ​ໜ້າອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຊ້ຳ​ອີກ ຕໍ່​ການ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວໃນ​ຄ່ຳ​ຄືນ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​ຕໍ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ແຊນ ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ​ໂກ. ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ເຖິງຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ທີ່​ຈະຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຂອງ​ຕົນ ເປັນ​ລັດ​ທີ່​ມີໄຟ​ຟ້າສະ​ອາດ ພາຍໃນ​ປີ 2045.

ພາບມອງ​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ຂ້າງ​ບົນ ຂອງ​ໃຈ​ກາງນະຄອນແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ, ​ລັດຄ​າ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ, 5 ຕຸ​ລາ 2017.
ພາບມອງ​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ຂ້າງ​ບົນ ຂອງ​ໃຈ​ກາງນະຄອນແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ, ​ລັດຄ​າ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ, 5 ຕຸ​ລາ 2017.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ດັ່ງ​ກ່າວ ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ນາໆ​ຊາດ​ແລະ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຈາກ​ຫຼາຍໆ​ລັດ ຫຼາຍ​ເມືອງ ຫ້າງ​ຮ້ານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຕ່າງໆ ແລະ​ສັງ​ຄົມ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້ນ​ຳ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ, ພວກ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ພວກ​ນັກ​ຮຽນ ນັກ​ສຶກ​ສາ ແລະ​ອົງ​ການ​ທີ່​ບໍ່​ຫາ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ​ຕ່າງ​ໆ ນຳ.

ທ່ານກຸຍ​ແທ​ແຣ​ຊ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ໃນ​ປີ 2015 ທີ່​ນະ​ຄອນ​ປາ​ຣີ
ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ນັ້ນ​ແມ່ນ “ແມ່ນ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ​ສຸດ” ທີ່​ຈະ​ຫຼີກ​ລຽງ
ຜົນ​ກະ​ທົບທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ. ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ບັນ​ດາ​ຜູ້ນ​ຳ​ຂອງໂລກ​ແມ່ນ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ທີ່​ຈະຍຸ​ຕິ​ອຸ​ນ​ຫະ​ພູມ​ຂອງ​ໂລກ ​ກໍ​ໃຫ້​ສູງ​ຂຶ້ນ 2 ອົງ​ສາ ແຊ​ລ​
ຊຽ​ສ ກວ່າ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ຍຸກ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ​ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ໃຫ້​ມັນ​ໃກ້​ຄຽງ​ກັບ 1.5 ອົງ​ສາ ໃຫ້​ໄດ້ ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໄດ້.

“ແຕ່​ພວກ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ບອກ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ກາຍ​ເກີນ​ຂອງ​ເຂດ​ແລ້ວ,” ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ່າງ​ລະ​ວັງ ຮັບ​ຮູ້​ເຖິງ​ການ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຕັ້ງ​ຕາ​ນີ້ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນຂອງ ພຽງ​ແຕ່ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ​ໃຫ້​ເປັນ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ

​ພາບ​ຖ່າຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ຕຸ​ລາ 2015, ລົດ​ເມ​ຄັນ​ນຶ່ງ​ແລ່ນ​ຜ່ານ ໂຮງ​ງານ​ພະ​ລັງ​ແສງ​ແດດ ແລະ​ພະ​ລັງ​ລົມ ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ຈີນ ໃນຂົ​ງ​ເຂ​ດ​ນິງ​ເສຍ ຮຸຍ.
​ພາບ​ຖ່າຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ຕຸ​ລາ 2015, ລົດ​ເມ​ຄັນ​ນຶ່ງ​ແລ່ນ​ຜ່ານ ໂຮງ​ງານ​ພະ​ລັງ​ແສງ​ແດດ ແລະ​ພະ​ລັງ​ລົມ ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ຈີນ ໃນຂົ​ງ​ເຂ​ດ​ນິງ​ເສຍ ຮຸຍ.

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