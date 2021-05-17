ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ອິສຣາແອລ ແລະປາແລັສໄຕນ໌ ຢຸດຍິງ ໃນທັນທີ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນວັນອາທິດວານນີ້ໃຫ້ “ຢຸດຍິງໃນທັນທີ” ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະ ປາແລັສໄຕນ໌ ຫຼັງຈາກມີການສູ້ລົບກັນມາໄດ້ນຶ່ງອາທິດ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຢ່າງໜ້ອຍ 180 ຄົນ ແລະຊາວອິສຣາແອລ 8 ຄົນ.
“ການສູ້ລົບກັນຕ້ອງຍຸຕິ. ມັນຕ້ອງຍຸຕິໃນທັນທີ” ທ່ານກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທາງອອນໄລນ໌. ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກລູກຈະຫຼວດ ແລະລູກປືນຄົກ ຢູ່ຝ່າຍນຶ່ງ ແລະການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະຍິງປືນໃຫຍ່ທະລົ່ມຢູ່ອີກຝ່າຍນຶ່ງນັ້ນ ຕ້ອງຍຸຕິ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮ້ອງຕໍ່ທຸກຝ່າຍໃຫ້ຟັງຄຳຮຽກຮ້ອງອັນນີ້.” ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກຳລັງປະສານງານກັບທຸກຝ່າຍຢ່າງຫ້າວຫັນທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການບັນລຸໃຫ້ຢຸດຍິງໃນທັນທີເພື່ອສິ້ນສຸດ “ວົງວຽນແຫ່ງການນອງເລືອດ ຄວາມຢ້ານກົວ ແລະການທຳລາຍທີ່ໄຮ້ສະຕິ.”
ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໄປອີກວ່າ “ທຸກຝ່າຍຕ້ອງນັບຖືກົດໝາຍສາກົນດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະກົດໝາຍສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດ. ສະຖານະພາບດັ່ງເດີມ ຢູ່ສະຖານທີ່ສັກສິດທັງຫຼາຍຕ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດແລະເຄົາລົບຄືເກົ່າ.”
ອົງການກອງທຶນເພື່ອເດັກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNICEF ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຕະຫຼອດໄລຍະນຶ່ງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ມີເດັກນ້ອຍຊາວປາແລັສ ໄຕນ໌ ຢ່າງໜ້ອຍ 55 ຄົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 2 ຄົນຢູ່ໃນອິສຣາແອລ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຈຳພວກທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ.
ຈີນ ນໍເວ ແລະຕູນີເຊຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃຫ້ເປີດກອງປະຊຸມສະ ພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ບໍ່ຄອຍມີມາກ່ອນ ຊຶ່ງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງສະພາຄັ້ງນີ້ ໃນຖານະທີ່ເປັນປະທານປະຈຳເດືອນນີ້. ສ່ວນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຕູນີເຊຍ ແລະນໍເວ ກໍໄດ້ກ່າວຖະແຫລງຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະໃນຂະນະດຽວກັນຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຈາກຈໍແດນ ແລະອີຈິບ ກໍໄດ້ຂຶ້ນກ່າວຖະແຫລງເຊັ່ນດຽວກັນ.
ທູດສະຫະລັດປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ລິນດາ ທອມມັສ-ກຣີນຟີລດ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນກຳລັງປະສານງານໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງດ້ານການທູດຢ່າງບໍ່ລົດລະເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ທະວີຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຍຸຕິລົງ.
ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ແລະປະທານາທິບໍດີ ປາແລັສໄຕນ໌ ມາມູດ ອັບບັສ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມານີ້. ສ່ວນລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກໍໄດ້ພົວພັນກັບບັນດາຜູ້ນຳຢູ່ໃນພາກພື້ນ ຮວມທັງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອິສຣາແອລ ແລະປາແລັສໄຕນ໌ ນຳດ້ວຍ.