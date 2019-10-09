ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ອົງ
ການດັ່ງກ່າວແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບ “ການຂາດທຶນຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທົດສະວັດ” ແລະ
ອາດຈະບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າທຸກຄົນໄດ້ໃນເດືອນພະ
ຈິກ.
ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການງົບປະ
ມານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າ “ວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ການປະຕິຮູບຂອງ
ພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.”
ທ່ານ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນຫາການໄຫຼວຽນຂອງເງິນສົດ ແມ່ນໜັກຫຼາຍ ໂດຍປາ
ສະຈາກການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ທ່ານໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເດືອນມັງກອນນັ້ນ, ອົງການດັ່ງ
ກ່າວຈະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຈ່າຍ ສຳລັບກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ເພື່ອການປະພິບາຍ
ປະຈຳປີ ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດປະສົງຂອງບັນດາຜູ້ນຳໂລກ.
ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາແລ້ວນີ້, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ຈ່າຍເງິນພຽງ 70 ເປີເຊັນ
ຂອງການປະເມີນທັງໝົດສຳລັບງົບປະມານປົກກະຕິ, ທຽບໃສ່ 78 ເປີເຊັນໃນເວລາ
ດຽວກັນຂອງປີກາຍນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ຈາກສະມາຊິກຂອງອົງການ 193 ປະເທດນັ້ນ, 129 ປະເທດແມ່ນໄດ້ຈ່າຍເຕັມ, ລວມ
ທັງໝົດ ນຶ່ງພັນເກົ້າຮ້ອຍ ເກົ້າສິບເກົ້າລ້ານໂດລາ ຕໍ່ງົບປະມານປົກກະຕິເກີນພຽງສາມ
ພັນລ້ານໂດລາ. ປະມານ ນຶ່ງພັນສາມຮ້ອຍລ້ານໂດລາແມ່ນຍັງຕິດຄ້າງຢູ່ສຳລັບປີ
2019.
ສະຫະລັດ ແມ່ນນຶ່ງໃນ 64 ປະເທດ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມຂອງເຂົາເຈົ້າເຕັມ. ເຂົາ
ເຈົ້າຍັງເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕໍ່ງົບປະມານປົກກະຕິຂອງອົງການສະຫະປະ
ຊາຊາດ. ລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ ເປັນໜີ້ຫຼາຍກວ່າ 674 ລ້ານໂດລາສຳລັບປີ 2019 ແລະ
ຄ້າງຊຳລະຕື່ມອີກ 381 ລ້ານໂດລາຈາກປີ 2018 ແລະ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ອີງຕາມການ
ກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.