ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທີ່ປຶກສາພິເສດ ທ່ານນິໂກລັສ ເຮຊອມ
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະພາບອາຟຣິກາ ໃນການ
ຫາທາງໄກ່ເກ່ຍ ຢູ່ໃນຊູດານ ບ່ອນທີ່ທະຫານໄດ້ຂັບໄລ່ປະທານາທິບໍດີທີ່ປົກຄອງປະ
ເທດມາເປັນເວລາຍາວນານ ທ່ານໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນອາທິດ
ແລ້ວນີ້.
ໂຄສົກສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານສະເຕັບຟານ ດູຈາຣິກ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງ
ຄານວານນີ້ວ່າ “ທ່ານກຳລັງຖືກໄປຊ່ວຍ ສະຫະພາບອາຟຣິກາ ຊຶ່ງພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ
ຈະພົວພັນຢູ່ໃນການໄກ່ເກ່ຍຈຳນວນນຶ່ງ ລະຫວ່າງສະພາໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຢູ່ໃນນະ
ຄອນຄາຣ໌ທູມ ແລະຫຼາຍໆພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມຊາວຊູດານ.” ທ່ານເຮຊອມ ຈະໄປທີ່
ນັ້ນເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເຂົາເຈົ້າ ໃນທາງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກິວເຕເຣັສ ໄດ້
ກ່າວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ກັບ ທ່ານມຸສຊາ ຟາກີ ມາຮາມັຕ ປະທານກຳມາທິການສະ
ຫະພາບອາຟຣິກາ ແລະໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານວ່າ ທ່ານເຮຊອມຈະມີເວລາເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານດູຈາຣິກ ກ່າວວ່າ “ເລຂາທິການໃຫຍ່ ມີຄວາມໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຕໍ່ໃນການເປັນພາຄີ
ກັບ ສະຫະພາບອາຟຣິກາ ແລະທ່ານຈະທຳທຸກສິ່ງຢ່າງ ທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໃດ້ ເພື່ອ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານເຮຊອມຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ແມ່ນເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ສູງສຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດຢູ່ໃນ
ໂຊມາເລຍ ແຕ່ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ຫຼັງຈາກເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ສີ່ເດືອນ ໂດຍລັດຖະບານກາງ
ໂຊມາເລຍ ລຸນຫຼັງທີ່ທ່ານ ໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະແຊກແຊງເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ຕາງໜ້າອະດີດ
ຜູ້ນຳກຸ່ມ ອາລ-ຊາບັບ ຜູ້ທີ່ຢາກຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການເລືອຕັ້ງ ແຕ່ໄດ້ຖືກຫ້າມ ໂດຍ
ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງໂຊມາເລຍ.
ທ່ານເຮຊອມ ຊຶ່ງເປັນນັກກົດໝາຍອາຟຣິກາໃຕ້ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ເປັນທູດພິເສດສະ
ຫະປະຊາຊາດໃນປະເທດຊູດານ ແລະຊູດານໃຕ້ ແລະໄດ້ເປັນຫົວໜ້າການປະຕິບັດ
ງານສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
ສະພາສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງສະຫະພາບອາຟຣິກາ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງ
ການຢ່າງແຮງສະບັບນຶ່ງໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ປະນາມການເຂົ້າຢຶດອຳນາດຂອງພວກ
ທະຫານຢູ່ໃນຊູດານ ວ່າປ່ຽນລັດຖະບານແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກທະຫານມອບອຳນາດໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງໄລຍະຂ້າມຜ່ານ
ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພົນລະເຮືອນ ພາຍໃນ 15 ມື້.
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