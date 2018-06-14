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ໂລກ

​​​ສປຊ ກ່າວວ່າ ອາດມີການໃຊ້ ອາວຸດເຄມີ ໃນການໂຈມຕີ ຢູ່ ຊີເຣຍ

ລົດຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ອາວຸດ​ເຄມີ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື OPCW ທີ່ນຳພາຄະນະຜູ້ກວດກາ ອາວຸດເຄມີ ທີ່ນະຄອນດາມາສກັສ, ຊີເຣຍ, 17 ເມສາ 2018.

ອົງການ​ຄຸ້ມຄອງກ່ຽວ​ກັບອາວຸດ​ເຄມີ​ຂອງ​ໂລກ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້
​ຢືນຢັນວ່າ ​ສານ​ເຄມີ​ທຳລາຍເສັ້ນປະສາດ ຊາຣິນ ​ແລະ​ ຄລໍຣີນ ທີ່​ເກືອດ​ຫ້າມນັ້ນ ​ແມ່ນ
“​ມີທາງເປັນໄປໄດ້ສູງ” ​ໄດ້ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້ ​ໃນການໂຈມຕີ ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ ​
ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້.

ອົງການ​ເພື່ອ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ອາວຸດ​ເຄມີ ຫຼື OPCW ​ໄດ້​ກ່າວໃນ​ລາຍ​ງານສະບັບ
ໃໝ່ວ່າ ສານ​ຊາຣິນ ​ອາດ​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້ ​ທີ່​ເມືອງ​ລຕາ​ມີນາ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ຂອງຊີເຣຍ ​ໃນ​ວັນ​ທີ
24 ມີນາ ປີ 2017. ອົງການ​ຄຸ້ມຄອງອາວຸດເຄມີ ຍັງ​ໄດ້​ສະຫຼຸບ​ວ່າ​ ສານ​ຄລໍຣີນ ​ແມ່ນ​ເບິ່ງ​
ຄື​ວ່າ ໄດ້ຖືກນຳ​ໃຊ້​ເປັນ​ອາວຸດ ​ໃນ​ມື້​ຕໍ່​ມາ ທີ່ໂຮງພະຍາບານ ໃນ ເມືອງ​ລຕາ​ມີນາ
​ແລະໃນ​ເຂດ​ອ້ອມ​ແອ້ມ.

ອົງການດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການສະຫຼຸບຂອງຕົນ ​ແມ່ນອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ພວກ​ພິຍານ
​ແລະ​ການວິເຄາະຕົວຢ່າງ.

ຄະ​ນະຄົ້ນ​ຫາ​ຄວາມ​ຈິງ​ຂອງອົງການ OPCW ​ແມ່ນ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ປີ 2014 ​
ເພື່ອສະໜອງຕອບ ​ຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ຫາ ກ່ຽວກັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີດ້ວຍ​ອາວຸດ​ເຄມີທັງຫຼາຍ
​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ໂດຍໄດ້ຮັບມອບໝາຍ “​ໃຫ້ຊອກຫາຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາ
ຕ່າງໆ.” ຄະນະ​ດັ່ງກ່າວ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບມອບໝາຍ ໃຫ້​ຖິ້ມ​ໂທດ ໃນການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ອາ
ວຸດ​ເຄມີ ໃສ່ຝ່າຍໃດຝ່າຍນຶ່ງ. ​

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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