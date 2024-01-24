ໃນຂະນະທີ່ ປີການທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງຮົງກົງ ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ຫົວໜ້າຍຸຕິທຳຂອງຮົງກົງ ທ່ານແອນດຣູ ເຈິງ (Andrew Cheung) ໄດ້ໃຊ້ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງວ່າພະແນກຍຸຕິທຳເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງຈິງຈັງແບບໃດ.
ສານຕ່າງໆຈະບໍ່ “ຫຼັບຕາລົງໂທດ” ບຸກຄົນໃດກໍຕາມ ແລະຈະໃຫ້ການເຄົາລົບຕໍ່ສິດທິພື້ນຖານຂອງມະນຸດ ຢູ່ໃນຄະດີດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຕ່າງໆ ທ່ານເຈິງກ່າວຢູ່ໃນພິທີເປີດ ໂດຍເວົ້າຕື່ມວ່າ ລະບົບຍຸຕິທຳຈະບໍ່ຍອມກົ້ມຫົວໃຫ້ແກ່ການກົດດັນ.
“ການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະລົງໂທດ ຫຼືການແກ້ແຄ້ນຕໍ່ບັນດາຜູ້ພິພາກສາ ພຽງແຕ່ປ່ອຍປະລະເລີຍຕໍ່ໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນເລື້ອງທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ແລະໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າລັງກຽດ” ທ່ານເຈິງກ່າວ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງຫົວໜ້າຍຸຕິທຳຮົງກົງມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ພວກນັກຊ່ຽວຊານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮົງກົງ ຍົກເລີກທຸກຂໍ້ຫາ ຕໍ່ທ່ານຈິມມີ ຫຼາຍ ເຈົ້າຂອງໜັງສືພິມທີ່ນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ.
ທ່ານຫຼາຍພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນຄະດີ ໃນຂໍ້ຫາຍຸຍົງສົ່ງເສີມ ແລະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບກຳລັງຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງຮົງກົງ. ເຈົ້າຂອງໜັງສືພິມອາຍຸ 76 ປີ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ຫາເຫຼົ່ານີ້ ແຕ່ຖ້າຫາກຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ ຈະປະເຊີນກັບໂທດຕິດຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ.
ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ພີມເຜີຍແຜ່ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ນັກຊ່ຽວຊານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 4 ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮົງກົງ ຍົກເລີກຄະດີຕໍ່ທ່ານຫຼາຍ.
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