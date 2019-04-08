ສະຫະລັດ ໄດ້ອອກ “ການຮຽກຮ້ອງສຸກເສີນ” ສຳລັບການສະຫງົບເສິກສອງຊົ່ວໂມງ
ຢູ່ເຂດນອກນະຄອນຫຼວງ ທຣິໂປລີ ເພື່ອອົບພະຍົບພົນລະເຮືອນ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ, ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ນາຍພົນ
ຄາລີຟາ ຮັຟຕາ ສືບຕໍ່ການຜັກດັນ ທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ການຍຶດເອົານະຄອນຫຼວງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລີເບຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານ
ຟາເຢສ ຊາຣາຈ໌, ໄດ້ເອີ້ນການກະທຳຂອງທ່ານ ຮັຟຕາ ວ່າພະຍາຍາມກໍ່ລັດຖະປະ
ຫານ. ທ່ານ ຮັຟຕາ ແລະ ກອງກຳລັງຂອງທ່ານປາກົດວ່າຈະມີຄວາມໄດ້ປຽບຢູ່ຕາມ
ເຂດນອກຂອງນະຄອນຫຼວງ, ແຕ່ທ່ານ ຊາຣາຈ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງກຳລັງລັດຖະບານ
ໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັບພວກເຂົາແລ້ວ.
ອົງການ UNSMIL ເຊິ່ງແມ່ນອົງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ປະຕິບັດພາລະກິດໃນ
ລີເບຍ, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງທຸກຝ່າຍຢູ່ໃນຂົງເຂດໃຫ້ເຄົາລົບການສະຫງົບເສິກມະນຸດສະທຳ
ສອງຊົ່ວໂມງ.
ດ້ວຍການຄາດວ່າຈະມີຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ, ສະຫະລັດ ໄດ້ຖອນກອງກຳລັງສົມທົບ
ອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ທຣິບໂປລີ.
ນາຍພົນທະຫານນາວິກະໂຍທິນ ທ່ານ ທອມມັສ ວາລຮອສເຊີ, ຫົວໜ້າຂອງກອງບັນ
ຊາການສະຫາລັດ ປະຈຳ ອາຟຣິກາ ກ່າວວ່າ “ຄວາມປອດໄພທີ່ເປັນຈິງຢູ່ເທິງພື້ນດິນ
ໃນ ລີເບຍ ແມ່ນກຳລັງສັບຊ້ອນຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້.”
ສະຫະລັດ ໄດ້ຮັກສາກອງກຳລັງຈຳນວນນ້ອຍໄວ້ໃນ ລີເບຍ ເພື່ອສະໜອງການຊ່ວຍ
ເຫຼືອສຳລັບການປະຕິບັດການດ້ານການທູດ, ປະຕິບັດການປາບປາມລັດທິກໍ່ການ
ຮ້າຍ ແລະ ປັບປຸງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ພາກພື້ນ.
ສື່ມວນຊົນ ອາຣັບ ໄດ້ອອກອາກາດວີດີໂອ ກ່ຽວກັບ ກອງກຳລັງຂອງທ່ານ ຮັຟຕາ
ເດີນທາງເຂົ້າປະຕູຂອງສະໜາມບິນສາກົນ ທຣິບໂປລີ ທີ່ຕອນນີ້ຖືກປິດໄວ້, ກ່ອນ
ເຂົ້າປະຈຳຕຳແໜ່ງຢູ່ນອກອາຄານສະໜາມບິນ ແລະ ຢູ່ຕາມທາງແລ່ນ ຂອງເຮືອ
ບິນທີ່ບໍ່ຖືກໃຊ້. ມັນບໍ່ມີການປາກົດໃຫ້ເຫັນວ່າຈະມີການຕໍ່ຕ້ານກັບ ການເຂົ້າຍຶດ
ດັ່ງກ່າວ.
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