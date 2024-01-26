ກຸ່ມຮາມາສກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີໃນເຂດກາຊາ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 20 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 150 ຄົນ

ມີຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ 150 ຄົນໃນການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ວົງວຽນ ການຈະລາຈອນ ຂອງຂົງເຂດກາຊາ ໃນຂະນະທີ່ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ພາກັນລໍຖ້າການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ຂອງກຸ່ມຮາມາສ.
ກອງທັບອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັງດໍາເນີນການສືບສວນກ່ຽວກັບລາຍງານດັ່ງກ່າວ.
ນອກນັ້ນ, ຢູ່ໃນພາກກາງຂອງເຂດກາຊາກໍຍັງຖືກໂຈມຕີເຊັ່ນກັນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງປາແລັສໄຕນ໌ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຂອງອິສຣາແອລໃນຕອນກາງຄືນ ໃສ່ບ້ານຫຼັງນຶ່ງໃນສູນອົບພະຍົບ ອາລ-ນູເຊຣັດທ໌ (Al-Nuseirat) ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໂດຍລວມ ຈາກການໂຈມຕີໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້ໃສ່ສູນຝຶກອົບຮົມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 12 ຄົນ, ໂດຍມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຫຼາຍກວ່າ 75 ຄົນ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກທ່ານໂທມາສ ໄວທ໌ (Thomas White), ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສກ່ຽວກັບຜູ້ອົບພະຍົບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ອົງການບັນເທົາທຸກຂອງສະຫະປະຊາຊາດບໍ່ໄດ້ຖິ້ມໂທດຕໍ່ອິສຣາແອລໂດຍກົງ, ເຖິງແມ່ນກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຖືກຍິງໂດຍລົດຖັງ ແລະອິສຣາແອລກໍເປັນພຽງກອງກຳລັງດຽວ ທີ່ມີລົດຖັງຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງເຂດກາຊາ.
ກອງທັບອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ “ປະຕິເສດໃນຕອນນີ້” ທີ່ວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນດຳເນີນໄປໂດຍເຮືອບິນ ຫຼື ປືນໃຫຍ່ຂອງຕົນ ແຕ່ຍັງຄົງດໍາເນີນການສືບສວນ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວຢູ່.
ພວກເຂົາກ່າວວ່າ ຕຶກອາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການໂຈມຕີໂດຍລູກຈະຫຼວດຂອງກຸ່ມຮາມາສ.
ລົດຖັງຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ຍິງໂຈມຕີ ໃສ່ອ້ອມຮອບໂຮງໝໍສອງແຫ່ງໃນເມືອງ ຄານ ຢູນິສ, ເຊິ່ງເປັນການບັງຄັບໃຫ້ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຕ້ອງແຕກໜີອອກຈາກຕົວເມືອງ ເພື່ອໄປຊອກຫາບ່ອນລີ້ໄພທີ່ປອດໄພ. ການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເພື່ອຍຸຕິການຄວບຄຸມຂອງ ກຸ່ມຮາມາສຢູ່ເຂດກາຊາ, ເຊິ່ງເປັນດິນແດນທີ່ຍາວຢຽດລຽບໄປຕາມທະເລ ເມດີເຕີເຣນຽນ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ