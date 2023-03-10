ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນວັນພະຫັດນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຈັດຊື້ກຳປັ່ນເພື່ອຂົນ ຖ່າຍນ້ຳມັນຫຼາຍກວ່າລ້ານຖັງ ຈາກກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນທີ່ຖືກຈອດຖິ້ມໄວ້ ເຊິ່ງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ແຄມຝັ່ງທະເລແດງຂອງເຢເມນ ແລະການດຳເນີນການກອບກູ້ ໄດ້ຖືກກຳນົດໃສ່ຕົ້ນເດືອນພຶດສະພານີິ້.
ທ່ານເດວິດ ເກຣສລີ (David Gressly), ຜູ້ປະສານງານດ້ານມະນຸດສະທໍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດຮັບຜິດຊອບເລື້ອງເຢເມນ, ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວຜ່ານທາງວີດີໂອ ຈາກນະຄອນ ເອເດນ (Aden) ວ່າ "ການຊື້ກຳປັ່ນລໍານີ້, ຖືເປັນບາດ ກ້າວສໍາຄັນທີ່ສຸດ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາກຳປັ່ນບັນທຸກນໍ້າມັນ FSO Safer ໃນຊ່ວງ 7 ຫາ 8 ປີທີ່ຜ່ານມາ."
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເຕືອນມາເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວວ່າ ກຳປັ່ນບັນ ທຸກນໍ້າມັນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ FSO Safer ທີ່ມີອາຍຸ 47 ປີນີ້ແມ່ນລູກລະເບີດເວລາທີ່ສາມາດຮົ່ວ, ຈົມ, ຫລືລະເບີດ, ພາໃຫ້ເກີດໄພພິບັດທາງລະບົບນິເວດ ແລະມະນຸດສະທຳຄັ້ງໃຫຍ່. ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຜົນກະ ທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະເທດຕ່າງໆໃນພາກພື້ນທະເລແດງແລະມັນມີມູນຄ່າປະມານ 20 ຕື້ໂດລາໃນການທໍາຄວາມສະອາດ, ນອກ ຈາກນັ້ນ ຍັງຈະລົບກວນການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ ຜ່ານຊ່ອງແຄບ ບັບ -ອັລ-ມັນດັບ (Bab al-Mandab) ໄປຫາຄອງສຸເອສ (Suez Canal).
ກຳປັ່ນບັນທຸກນໍ້າມັນ Safer ບໍ່ມີການບໍາລຸງຮັກສາ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາໃນເວລາທີ່ມັນຖືກປະຖິ້ມໄວ້ ຍ້ອນສົງຄາມກາງໃນຂອງເຢເມນ.