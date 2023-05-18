ກຸ່ມຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານ ຢືນຢັນໃນວັນພຸດນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮັກສາການ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບວຽກງານປະຈຳວັນ ໂດຍກ່າວວ່າ ຜູ້ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງ, ມູລລາ ຕາຊານ ອາຄຸນ (Mohammad Hasan Akhund) ບໍ່ສະບາຍ ແລະຕ້ອງການເວລາພັກຟື້ນ.
ຫົວໜ້າຄົນໃໝ່ຂອງຄະນະລັດຖະບານ ທີ່ເປັນເພດຊາຍທັງໝົດຂອງກຸ່ມຕາລີບານ, ທ່ານ ອັບດູລ ຄາເບຍ (Abdul Kabir), ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການລົງໂທດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກອະວຸໂສອີກຫຼາຍຄົນໃນລັດຖະບານຫົວແຂງກະດ້າງຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ຮັບການເລື່ອນຕໍາແໜ່ງ ຈາກຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮັບຜິດຊອບຝ່າຍການເມືອງ.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທ່ານຊາບີຮູລລາ ມູຈາຮິດ (Zabihullah Mujahid) ໄດ້ປະກາດ ການປ່ຽນແປງອຳນາດດັ່ງກ່າວ ຜ່ານທາງ Twitter. ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານ ອາຄຸນ (Akhund), ອາຍຸ 78 ປີ, ຢູ່ທີ່ເມືອງການດາຮາ (Kandahar) ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດມາໄດ້ໄລຍະນຶ່ງແລ້ວ ເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວ ແລະພັກຜ່ອນ, ແລະ ທ່ານຈະກັບຄືນໄປນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ (Kabul) ໃນໄວໆນີ້ ເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງທ່ານ.
"ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິໃນຂະບວນການຂອງການປົກຄອງ ສໍາລັບຜູ້ປົກຄອງທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການບໍລິຫານງານ ເປັນໄປຢ່າງຮຽບຮ້ອຍ", "ບໍ່ມີໃຜຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້, ແລະພວກເຂົາບໍ່ຄວນໃຊ້ມັນເພື່ອການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ." ທ່ານ ມູຈາຮິດ (Mujahid) ຂຽນ.