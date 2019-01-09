ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະການກົດຂີ່ ເປັນບັນຫາ ໃຫ້ແກ່ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ບັງກລາແດັສ

ຫ້ອງການສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງເຈົ້າໜ້າ ທີ່ບັງກລາແດສໃຫ້ຈັດ
ການກັບພັກການເມືອງທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ຢູ່ເບື້ອງ ຫຼັງການໂຈມຕີຢ່າງຮຸນແຮງຈົນເຖິງ
ແກ່ຊີວິດ ພວກນັກການເມືອງຝ່າຍ ຄ້ານທີ່ທຳການປະທ້ວງ ຜົນການເລືອກຕັ້ງສະພາ
ຂອງປະເທດເມື່ອມໍ່ໆມານີ້. Lisa Schlein ສົ່ງລາຍງານເລື້ອງນີ້ ມາໃຫ້ ວີໂອເອ ຈາກ
ສຳນັກ ງານໃຫຍ່ ທີ່ເຈນີວາ ດັ່ງ ສາລີ ຈະສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອົງການດັ່ງກ່າວຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງອອກ
ມາ ກ່ຽວກັບການປາບປາມທັບມ້າງຢ່າງຮຸນແຮງ ຕໍ່ ສະມາຊິກ ພັກການເມືອງຝ່າຍ
ຄ້ານ ຂອງບັງກລາແດສ ທັງກ່ອນໜ້າ ໃນລະຫວ່າງ ແລະລຸນຫຼັງການເລືອກຕັ້ງສະພາ
ໃນວັນທີ 30 ທັນວາ. ພວກຝ່າຍຄ້ານທີ່ອ້າງວ່າ ການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຖ້ວມລົ້ນຂອງ
ພັກ ສັນນິບາດ ອາວາມີ ຊຶ່ງເປັນພັກລັດຖະບານ ທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ມາດ້ວຍ
ການສໍ້ໂກງຄະແນນ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນປະທ້ວງ.
ຫ້ອງການສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ຕົນມີ ລາຍງານທີ່ໜ້າ
ເຊື່ອຖືໄດ້ ກ່ຽວກັບການລົ້ມຕາຍ ການບາດເຈັບ ແລະ ການສ້າງຄວາມຢ້ານກົວ ອັນມີ
ລວມທັງ ການຈັບກຸມໂດຍພະລະການ ການຮາວີລົບກວນ ແລະ ການຫາຍສາບສູນ
ຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະ ບານຕະຫຼອດທັງພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍນຳ. ອົງການດັ່ງກ່າວເວົ້າ
ວ່າ ລາຍ ງານເຫຼົ່ານັ້ນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ເຖິງມາດຕະການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ ໂດຍການກະ ທຳທີ່ບໍ່
ສົມສ່ວນ ໂດຍພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຂອງພັກລັດຖະບານລວມທັງ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກ
ສາກົດໝາຍນຳ.
ໂຄສົກຍິງ ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ທ່ານນາງ Ravina Shamdasani ກ່າວວ່າ ພວກສື່
ມວນຊົນມືອາຊີບ ພວກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ພວກ ຝ່າຍຄ້ານທາງດ້ານການເມືອງ ຕະ
ຫຼອດທັງພວກຕ້ອງຕິລັດຖະບານ ແມ່ນພວກຖືກຈຳກັດຮັດແຄບບໍ່ໃຫ້ໂຈມຕີ. ທ່ານນາງ
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອ ເອວ່າ ສະຖາບັນຕ່າງໆຂອງບັງກລາແດັສ ລວມທັງຄະນະກຳມາທິ ການ
ການເລືອກຕັ້ງ ແລະຄະນະກຳມາທິການສິດທິມະນຸດແຫ່ງຊາດແມ່ນມີລາຍງານວ່າຍັງ
ບໍ່ເປັນກາງພໍ.
ທ່ານນາງ Shamdasani ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເນັ້ນໜັກວ່າ ມັນເປັນ ເລື້ອງສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມແຈ້ງຂາວ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເວົ້າໄປ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມ
ໝາຍຢ່າງເປັນທາງການ ໃຫ້ ປະຊາຊົນໄດ້ຮູ້ເຫັນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ສະແດງ
ຄວາມເສົ້າໂສກເສຍໃຈນຳ ທັງເພື່ອໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ໄປ.”
ອົງການດັ່ງກ່າວຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ພວມຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທັງຫຼາຍປະຕິ
ບັດໂດຍທັນທີ ໃຫ້ທຳການສືບສວນ ການກະທຳຕ່າງໆ ທີ່ຖືກກ່າວຫາ ລວມທັງການ
ລະເມີດສິດທິມະນຸດນຳທີ່ພົວພັນກັບການ ເລືອກຕັ້ງນັ້ນ. ອົງການນັ້ນເວົ້າວ່າ ພວກທີ່
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳ ຜິດເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະຕ້ອງຖືກນຳເອົາມາລົງໂທດ ບໍ່ວ່າຈະສັງກັດ
ຢູ່ໃນພັກ ການເມືອງໃດກໍຕາມ.
ອົງການດັ່ງກ່າວເຕືອນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວສຳລັບພວກປົກປ້ອງສິດທິ ມະນຸດ ກັບພວກ
ສະມາຊິກອື່ນໆຂອງກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນບັງກລາ ແດັສ ພວມແຄບເຂົ້າທຸກມື້. ອົງ
ການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຈະຕ້ອງມີການ ປົກປັກຮັກສາເພື່ອປ້ອງກັນສິດທິດ້ານເສລີພາບ
ໃນການສະແດງອອກ ການໂຮມຊຸມນຸມ ແລະການຄົບຄ້າສະມາຄົມຢ່າງສັນຕິຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ ເອົາໄວ້.
ເຊີນອ່ານເລື້ອງນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ