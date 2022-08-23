ອົງການເດັກນ້ອຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ເດັກນ້ອຍເກືອບ 1,000 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫຼືບາດເຈັບຍ້ອນຄວາມຮຸນແຮງນັບຕັ້ງແຕ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ບຸກລຸກຢູເຄຣນເກືອບ 6 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ອົງການຂ່າເອພີ ໄດ້ລາຍງານ.
ອົງການ UNICEF ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າຕົວເລກສູງສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຂອງເດັກນ້ອຍຢ່າງໜ້ອຍ 972 ຄົນສະແດງໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ຖືກລະບຸຕົວໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າຕົວເລກທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະສູງກວ່າຫຼາຍ.
ຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກອາວຸດລະເບີດ, ອີງຕາມຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການ UNICEF ທ່ານນາງ ແຄເທີຣິນ ຣັສໂຊລ໌.
ທ່ານນາງໄດ້ຂຽນວ່າ “ອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ຄືໃນສົງຄາມທຸກຄັ້ງ, ການຕັດສິນໃຈທີ່ບໍ່ລະມັດລະວັງຂອງຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມສ່ຽງຢ່າງຍິ່ງ. ມັນບໍ່ມີການຕິບັດການຕິດອາວຸດໃນປະເພດນີ້ທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີອັນຕະລາຍ.”
ທ່ານນາງ ຣັສໂຊລ໌ ໄດ້ກ່າວວ່ານອກຈາກເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຫຼືບາດເຈັບໃນຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ, “ເດັກນ້ອຍເກືອບທຸກຄົນໃນ ຢູເຄຣນ ແມ່ນໄດ້ປະສົບກັບຄວາມທຸກທໍລະມາດເປັນຢ່າງຍິ່ງ, ແລະ ຜູ້ທີ່ຫຼົບໜີຈາກຄວາມຮຸນແຮງແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ຈະຖືກແຍກຈາກຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງ, ການລ່ວງລະເມີດ, ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າການເລີ່ມຕົ້ນຂອງປີເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງຢູເຄຣນ ໃນອີກບໍ່ເຖິງສອງອາທິດແມ່ນການເຕືອນ ກ່ຽວກັບວ່າເດັກນ້ອຍໃນປະເທດນີ້ໄດ້ສູນເສຍຫຼາຍປານໃດ.
ທ່ານນາງ ຣັສໂຊລ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອົງການຂອງທ່ານນາງຄາດວ່າໂຮງຮຽນ 1 ໃນ 10 ແຫ່ງໃນຢູເຄຣນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼືຖືກທຳລາຍໃນສົງຄາມ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຕ້ອງໄປຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຮ່ຳຮຽນ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍທີ່ຕິດຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ. ເດັກນ້ອຍໃນ ຢູເຄຣນ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສຍ້ອນສົງຄາມນີ້ແມ່ນຈະບໍ່ຖືກຍົກເວັ້ນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ