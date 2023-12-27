ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ປະກາດການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ປະສານງານຄວບຄຸມການຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳໄປຍັງເຂດກາຊາ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງມະຕິສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນມື້ວັນສຸກແລ້ວນີ້ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດ ສະທຳ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ທ່ານນາງຊີກຣິດ ກາອາກ (Sigrid Kaag) ຈາກເນເທີແລນຈະເປັນຜູ້ປະສານ ງານອະວຸໂສທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະການຟື້ນຟູຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ, ໂດຍຈະເລີ້ມດໍາເນີນງານໃນວັນທີ 8 ມັງກອນນີ້, ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
"ໃນບົດບາດນີ້, ທ່ານນາງຈະດໍາເນີນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ພ້ອມທັງປະສານງານ, ຕິດຕາມ ແລະກວດສອບການຂົນສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ," ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເປີດເຜີຍວ່າ ທ່ານນາງຍັງຈະສ້າງ "ກົນໄກ" ເພື່ອເລັ່ງລັດການຊ່ວຍເຫລືອ ເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດກາຊາ ໂດຍຜ່ານບັນດາປະເທດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂັດແຍ້ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ໄດ້ມີຮຽກຮ້ອງຢຸດຍິງ ລຸນຫຼັງນຶ່ງອາທິດຂອງການເລື່ອນເວລາລົງຄະແນນສຽງ ແລະການເຈລະຈາທີ່ເຄັ່ງຄຽດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຄັດຄ້ານຂອງສະຫະລັດ, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ "ບາດກ້າວອັນຮີບດ່ວນ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ ດ້ານມະນຸດສະທໍາຢ່າງປອດໄພ, ບໍ່ມີ
ການຈໍາກັດ, ແລະຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ພ້ອມທັງສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການຍຸຕິເປັນສັດຕູກັນແບບຍືນຍົງ.”
ທ່າມກາງຄວາມໂກດແຄ້ນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ຂົງເຂດກາຊາ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງ 11 ອາທິດ ຂອງສົງຄາມລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ກັບ ກຸ່ມຮາມາສ ແລະວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທໍາທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າໃນໝູ່ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຖືກປິດລ້ອມ, ສະຫະລັດ ໄດ້ງົດອອກສຽງເພື່ອອະນຸ ຍາດໃຫ້ 15 ປະເທດສະມາຊິກຂອງສະພາຮັບຮອງເອົາຮ່າງຍັດຕິທີ່ສະເໜີໂດຍສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ.
ສະຫະລັດ ແລະ ອິສຣາແອລ ພາກັນຄັດຄ້ານການຢຸດຍິງດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເຊື່ອວ່າຈະມີຜົນດີຕໍ່ກຸ່ມຮາມາສເທົ່ານັ້ນ. ວໍຊິງຕັນກ່າວວ່າ ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນຸນຕໍ່ການຍຸຕິສູ້ລົບຊົ່ວຄາວແທນ ເພື່ອປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ ແລະ ປ່ອຍໂຕປະກັນທີ່ຖືກຈັບໂດຍກຸ່ມຮາມາສ