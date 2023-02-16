ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະດົມເງິນ 5.6 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ແກ່ພົນລະເຮືອນຢູເຄຣນຫຼາຍລ້ານຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໄປປະເທດເຂົາເຈົ້າໃນເກືອບ 1 ປີກ່ອນ.
ແຜນການຕອບສະໜອງດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະຕອບສະໜອງແກ່ຊາວອົບພະຍົບ ທີ່ໃຫຍ່ນີ້ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ ຊຶ່ງ 3.9 ຕື້ໂດລາ ຈະຊ່ວຍບັນເທົາໄພອັນຕະລາຍແກ່ 11.1 ລ້ານຄົນ ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍໜີຈາກບ້ານເຮືອນ ຫຼື ອາໄສຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນຢ່າງລຳບາກ ໃນຂະນະທີ່ 1.7 ຕື້ໂດລາ ຈະເອົາໄປຊ່ວຍເຫຼືອຊາວອົບພະ ຍົບຢູເຄຣນ 4.2 ລ້ານຄົນ ແລະຊຸມຊົນທີ່ຮັບເບິ່ງແຍງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ 10 ປະເທດຢູໂຣບ.
ທ່ານມາຕິນ ກຣິຟຟິສ (Martin Griffiths), ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານມະນຸດສະທຳ ແລະຜູ້ປະສານງານດ້ານການບັນເທົາທຸກສຸກເສີນ ກ່າວວ່າ ທີມງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນຢູເຄຣນ ກໍາລັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນແນວໜ້າ ຂອງຢູເຄຣນ ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ມື້ວານນີ້, ພະນັກງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນເມືອງ ນິໂປຣ (Dnipro) ໄດ້ເດີນທາງໄປພ້ອມດ້ວຍລົດບັນທຸກ 6 ຄັນ ທີ່ບັນຈຸເຄື່ອງໄວ້ ລ່ວງໜ້າແລ້ວ ແລະ ມຸ້ງໜ້າໄປຍັງເຂດໂດເນັດ (Donetsk) ຊຶ່ງຢູ່ໄກປະມານ 200 ກິໂລແມັດ, ໄປຫາສອງບ້ານທີ່ຢູ່ໃນເຂດສົງຄາມທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ. ມັນເປັນ ເຂດທີ່ດຸເດືອດຫລາຍຂອງສົງຄາມໃນເວລານີ້." "ປະຊາຊົນແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ມີການຍິງກັນໃນແຕ່ລະວັນ, ມີການໂຈມຕີທຸກວັນ, ບ້ານເຮືອນຖືກລະເບີດຖິ້ມໃສ່, ອາກາດຫນາວເຢັນ, ມີບັນຫາໄຟຟ້າ."
ທ່ານກຣິຟຟິສ ກ່າວວ່າ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານໄດ້ຈັດສົ່ງຢາ, ເຄື່ອງເຮັດອາຍອຸ່ນ, ອາຫານ, ຜ້າຫົ່ມ, ແລະເຄື່ອງບັນເທົາທຸກທີ່ຈໍາເປັນຢ່າງອື່ນ ໄປໃຫ້ 1,200 ຄົນ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ, "ເຫດການນັ້ນ ເກີດຂຶ້ນທຸກມື້ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຍ້ອນມີສົງຄາມ ທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້."
ນັບຕັ້ງແຕ່ກອງກຳລັງຣັດເຊຍບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນ ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2022, ຫ້ອງການຂ້າຫລວງໃຫຍ່ດ້ານສິດທິມະນຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື OHCHR ໄດ້ບັນທຶກການເສຍຊີວິດ ແລະບາດເຈັບຂອງພົນລະເຮືອນ ວ່າມີ 18,955 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີ 7,199 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ 11,756 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຊຶ່ງລວມມີແມ່ຍິງແລະ ເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນຢູ່ໃນນັ້ນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອມັນເປີດເຜີຍຕົວເລກຄາດຄະເນຫລ້າສຸດ ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ, ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ "OHCHR ເຊື່ອວ່າ ຕົວເລກຕົວຈິງ ແມ່ນສູງກວ່ານັ້ນຫຼາຍ."
ອົງການອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດລາຍງານວ່າ ການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດວິກິດການດ້ານອົບພະຍົບເພີ່ມຂຶ້ນໄວທີ່ສຸດຢູ່ໃນຢູໂຣບ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະມານ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ 40 ລ້ານຄົນຂອງຢູເຄຣນຕ້ອງອົບພະຍົບໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນ.