ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະສະຫະພາບອາຟຣິກາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ໂຊມາເລຍ ຈັດການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເລື່ອນເວລາອີກຕໍ່ໄປ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະສະຫະພາບອາຟຣິກາ ຮຽກຮ້ອງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃຫ້ໂຊມາເລຍ ຈັດການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຫລ້າຊ້າມາແລ້ວນັ້ນ ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີການພະຍາຍາມຂົ່ມຂູ່ ໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ.
ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາໂຊມາເລຍ ທ່ານເຈມສ໌ ຊວານ (James Swan) ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງວ່າ “ການກຽມພ້ອມໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງສຳລັບການເລືອກຕັ້ງ ເປັນກະແຈສໍາຄັນ ເນື່ອງຈາກການຄຸກຄາມໂດຍກຸ່ມ ອາລ-ຊາບາບ (al-Shabab) ຍັງມີຢູ່, ກຸ່ມກະບົດ ອາລ-ຊາບາບ ຍັງສືບຕໍ່ ປະຕິບັດການໂຈມຕີ ກໍ່ການຮ້າຍ, ເຊິ່ງລວມທັງ ການປິດລ້ອມຊຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະໃນລັດພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້.”
ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດສະຫະພາບອາຟຣິກາທ່ານຟຣານຊິສໂກ ເມເດຣາ (Francis-co Madeira) ກ່າວຢູ່ໃນສະພາວ່າ “ຈຸດມຸ້ງໝາຍໂດຍລວມ ຂອງພວກເຮົາ” ແມ່ນຕ້ອງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຕ່າງໆ ລົບກວນການເລືອກຕັ້ງ. ທ່ານກ່າວວ່າ ກຸ່ມນີ້ໃຊ້ “ກົນອຸບາຍທີ່ຕ່ຳຊ້າ ທັງໃນນະຄອນຫຼວງ ໂມກາດິສຊູ ແລະທີ່ອື່ນໆ” ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຢຸດຕິລົງ.
“ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະລົບກວນ ການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ບັນທຶກ ການລັກພາໂຕ, ການປະຫານຊີວິດໃນທີ່ສາທາລະນະ ແລະການລອບສັງຫານຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເມເດຣາ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ. “ຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີຄວາມກັງວົນໃນລາຍງານກ່ຽວກັບກຸ່ມອາລ-ຊາບາບ ທີ່ໃຊ້ວິທີຂົ່ມຂູ່ຜູ້ອາວຸໂສໃນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາຢຸດເຊົາການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ.”
ຜູ້ຕາງໜ້າທາງການເມືອງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປະເທດໂຊມາເລຍໄດ້ບັນທຶກການເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນ 321 ຄົນ ໃນປີນີ້ ເຊິ່ງທັງໝົດເປັນຜົນມາຈາກກຸ່ມອາລ-ຊາບາບ.