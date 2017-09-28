ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ເອເຊຍ

ຫົວໜ້າ ຊ່ອຍເຫຼືອ ສປຊ ມີກຳນົດ ຢ້ຽມຢາມ ​ລັດ Rakhine ​ຂອງ​ມຽນມາ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ນີ້

ພວກເດັກນ້ອຍ ຜູ້ຊາຍຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ທີ່ອົບພະຍົບ ຈາກມຽນມາ ເຂົ້າໄປຍັງ Bangladesh, ຮ້ອງໄຫ້ ໃນຂະນະທີ່ ຜູ້ຊາຍຊາວ Bangladesh ຍູ້ພວກເຂົາເຈົ້າອອກໄປ ໃນຂະນະ ທີ່ ແຈກອາຫານການກິນ ໃກ້ໆກັບ ສູນອົບພະຍົບ Balukhal ໃນ Bangladesh, ວັນພຸດ, 20 ກັນຍາ, 2017.

ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດຈະ​ສົ່ງເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສຂອງ​ຕົນຫຼາຍ​ຄົນ​ໄປ​ຍັງ​ລັດ
Rakhine ​ຂອງ​ມຽນມາ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຊຸກຍູ້​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ
​ທາງ​ດ້ານມະນຸດສະ ທຳຕໍ່ເຂດດັງ​ກ່າວ ອີງ​ຕາມ​ໂຄສົກ​ຂອງ ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​
ຊາດ ທ່ານ Stephane Dujarric.

“ພວກ​ເຮົາ ​ແມ່ນ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ແລະກ່າວ​ຢ້ຳເຖິງຄວາມ​ເປັນ​ຫວ່ງ​ເປັນ​ໃຍຂອງ​ພວກ
​ເຮົາກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ຈຳກັດ​ຮັດ​ແຄບເພື່ອສົ່ງການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ ​
ເຂົ້າ​ໄປ​ຍັງໃນ​ຂົງ​ເຂດ,” ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າ​ວ ຢູ່​ໃນການ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ​ປະຈຳ​ວັນ ​ແລະເວົ້າ
ຕື່ມ​ວ່າ“ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ ຕໍ່​ການ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ໂດຍຖື​ວ່າ ​ເປັນ​ບາດ​ກ້າວ​ທຳ​ອິດ ​
ແລະ​ພວກເຮົາ​ຫວັງ​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ເປີດ​ກວ້າງ ​ແລະ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ເຂົ້າ​
ເຖິງດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.”

​ແຜນການ​ຢ້ຽມຢາມ​ທີ່​ກຳໜົດສຳ​ຫຼັບ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ​ເປັນ​ຂີດໝາຍຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ທີ່​ຜູ້
ຕາງໜ້າຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມລັດ Rakhine ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່
ໄດ້​ມີການເລີ່​ມອົບ​ພະຍົບຫລົບ​ໄພ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງຫຼາຍຂອງ​ຊາວມຸສລິ​ມ​ໂຣຮິງຢາ.

ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ຊາຍຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ຄົນນຶ່ງ ທີ່ອົບພະຍົບ ຈາກມຽນມາ ເຂົ້າໄປຍັງ Bangladesh, ຮ້ອງຂໍເຂົ້າຈານນຶ່ງ ໃກ້ໆກັບສູນອົບພະຍົບ Balukhali, Bangladesh, ວັນພະຫັດ, 21ກັນຍາ, 2017.
ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ຊາຍຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ຄົນນຶ່ງ ທີ່ອົບພະຍົບ ຈາກມຽນມາ ເຂົ້າໄປຍັງ Bangladesh, ຮ້ອງຂໍເຂົ້າຈານນຶ່ງ ໃກ້ໆກັບສູນອົບພະຍົບ Balukhali, Bangladesh, ວັນພະຫັດ, 21ກັນຍາ, 2017.

ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ຊາວມຸສລິ​ມ​ໂຣຮິງຢາ ຫຼາຍກວ່າ 400 ພັນຄົນ
​ໄດ້​ຫລົບໜີ​ໄປ​ຍັງ Bangladesh ຈາກ​ການ​ປະ​ຫັດ​ປະຫານ ​ໂດຍ​ລັດຖະບານ​ມຽນມາ.
ອີງ​ຕາມ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ແລ້ວ 45 ພັນ ຄົນ ໄດ້ຫລົບ​ໜີ​ໄປ​ຍັງ Bangla-
desh ​ໃນໄລຍະ​ສອງ​ມື້​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໄດ້​ປະກາດ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ເພີ່ມ
​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ໃຫ້ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ ​ໃນ Bangladesh ​
ແຕ່​ກໍ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບທີ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ຍັງປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້
ມີ​ຄວາມສ່ຽງ​ທີ່​ຈະປະ​ເຊີນ​ກັບ “ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ລຳ​ບາກ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ” ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ
ການ​ຫລັ່ງ​ໄຫລທີ່​ວ່າ​ນີ້ ບໍ່​ຍຸຕິ​ລົງ.

ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ກ່າວ​ວ່າ “​ໃນ​ການ​ຮຽກຮ້ອງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ Bangla-
desh, ອົງການ​ຂ້າ​ຫຼວງ​ໃຫຍ່​ເພື່ອ​ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ຫຼື
UNHCR ​ແລະອົງການພາຄີ​ອື່ນໆ ​ໄດ້ເພີ່ມ​ທະວີ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປ້ອ​ງ ​ແລະ​ການ​
ຊ່ອຍ​ຊີວິດ ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກທີ່​ອົບ​ພະຍົບ​ທີ່​ເດີນທາງ​ໄປ​ຮອດໃໝ່ ທີ່ສູນ​ອົບ​ພະຍົບ” Kutupalong ​ແລະ​ Nayapara ​ແລະ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ສະໜັບສະ​ໜຸນ ໄປ​ຍັງ​
ສູນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການ​ ທີ່ຢູ່​ອ້ອມ​ແອ້ມສູນ​ອົບ​ພະຍົບທີ່​ວ່າ​ນີ້.”

ຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ພວກຊຶ່ງອົບພະຍົບ ຈາກມຽນມາ ເຂົ້າໄປຍັງ Bangladesh, ລໍຖ້າຮັບອາຫານ ໃກ້ໆກັບສູນອົບພະຍົບ Balukhali, Bangladesh, ວັນສຸກ, 15 ກັນຍາ, 2017.
ຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ພວກຊຶ່ງອົບພະຍົບ ຈາກມຽນມາ ເຂົ້າໄປຍັງ Bangladesh, ລໍຖ້າຮັບອາຫານ ໃກ້ໆກັບສູນອົບພະຍົບ Balukhali, Bangladesh, ວັນສຸກ, 15 ກັນຍາ, 2017.

ອີງ​ຕາມ​ຖະ​ແຫຼງການ​ຂອງອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ແລ້ວ ​ເຮືອບິນ​ລຳລຽງ​ເຄື່ອງ​
ຂອງ ​ໄດ້​ລົງ​ຈອດ​ແລ້ວ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ​ຢູ່ Bangladesh ທີ່​ບັນຈຸ​ເຄື່ອງ​
ຂອງອຸບປະ​ໂພ​ກ ບໍລິ​ໂພ​ກ ຈຳນວນ 100 ​ໂຕນ ທີ່​ຮວມມີ ອຸບປະກອນທີ່​ເປັນ​ຕູບ
​ຜ້າ​ຕັ້ງສຸກ​ເສີນເຄື່ອງ​ຄົວ​ກິນ ​ແລະ​ເສື່ອປູນ​ອນ ຕະກຽງ​ພະລັງ​ແສງ​ອາທິດ ​ແລະ​ສິ່ງ
​ຂອງ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ອາຫານ​ການ​ກິນ​ອື່ນໆ​ອີກ​ນຳ.

​ອົງການ UNHCR ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ແມ່ນ​ຕົກ​ໃຈ ​ຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ ​ທີ່ກະທຳ​ໂດຍ​ບັນດາ
​ພະສົງຊາວ​ພຸດ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ແລ້ວ​ນີ້, ​ທີ່​ໄດ້​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຮືອນ​ປອດ​ໄພ​ສຳ​ຫຼັບ​ອົບ​
ພະຍົບຊາວໂຣຮິງຢາ ​ແລະ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ຍ້າຍ
​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄປ​ຢູ່​ແຫ່ງອື່ນ.

​ມີ​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບ 31 ຄົນ ​ໄດ້ອາ​ໄສຢູ່ ທີ່​ສູນ​ກັກ​ຂັງ​ເກົ່າ ​ນອກ​ນະຄອນຫຼວງ
Colombo ​ຂອງ Sri Lanka ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ຢູ່ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ໄດ້​ຖືກ​
ພົບ​ເຫັນ​ໃນ​ເຮືອ ທີ່ລ່ອງລອຍ ຢູ່ນອກ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ຫລົບໜີ​ຈາກ​
ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງ​ນອນ​ທີ່​ມຽນມາ ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG